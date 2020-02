Lazio-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Lazio sfida in casa il Verona nel recupero della 17ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Simone Inzaghi sfida il di Ivan Juric nel recupero della 17ª giornata di . I capitolini sono terzi con 49 punti, frutto di 15 vittorie, 4 vittorie e 2 sconfitte, e con un successo si porterebbero al 2° posto scavalcando l' , mentre gli scaligeri si trovano in 9ª posizione con e a quota 30, e qualora conquistassero i 3 punti balzerebbero al 6° posto, in piena zona .

Segui Lazio-Verona in diretta streaming su DAZN

I biancocelesti sono in vantaggio nei 22 precedenti fra le due squadre disputati in Serie A, con un bilancio di 13 vittorie, 7 pareggi e 2 successi dei gialloblù. L'ultima affermazione del Verona in casa della Lazio risale al lontano 16 dicembre 1984, ovvero alla stagione dell'unico Scudetto, quando i gialloblù di Osvaldo Bagnoli superarono 1-0 i biancocelesti di Lorenzo con un'autorete di Podavini.

Altre squadre

I capitolini chiusero quel campionato con la retrocessione in Serie B. Da allora ci sono stati 9 successi della Lazio e 2 pareggi. L'Aquila è al momento imbattuta da 16 gare di campionato (16 vittorie e 3 pareggi). Se non dovesse perdere nemmeno con il Verona eguaglierebbe quanto fatto nel 1999 dalla squadra di Sven Goran Eriksson, con 17 partite consecutive senza sconfitte in campionato.

Dal canto suo il Verona è imbattuto in Serie A da 6 gare (3 vittorie e 3 pareggi) e non ottiene una striscia più lunga di match senza sconfitte dalla stagione 1999/00. In quell'occasione la squadra gialloblù, guidata in panchina da Cesare Prandelli, arrivò a 15 gare senza k.o.

Ciro Immobile è il capocannoniere della Serie A con 25 reti in 21 partite. Nei top 5 campionati europei, fra i giocatori andati a segno almeno 5 volte, solo il giovane norvegese Erling Haaland ha una media superiore al centravanti della Lazio: un goal ogni 19', contro un goal ogni 70' della punta partenopea.

Soltanto lo stesso Immobile nella stagione 2017/18 (29 goal), Hernan Crespo nel 2000/01 (26) e Beppe Signori nel 1992/93 (26) hanno segnato al momento più reti di lui in una singola stagione con la Lazio nel massimo campionato, ma il bomber ex granata ha ancora diverse occasioni per superarli.

Cinque giocatori, tutti con 3 goal, guidano invece la classifica dei migliori marcatori del Verona: si tratta di Giampaolo Pazzini, Davide Faraoni, Samuel Di Carmine, Valerio Verre e Matteo Pessina. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Verona: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LAZIO-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Verona

Lazio-Verona Data: 5 febbraio 2020

5 febbraio 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO LAZIO-VERONA

Lazio-Verona si disputerà la sera di mercoledì 5 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di . Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Rosario Abisso della sezione di , è in programma per le ore 20.45. Sarà il 45° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva il recupero della 17ª giornata di Serie A Lazio-Verona. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Lazio-Verona sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Mancini, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Gli abbonati DAZN potranno vedere Lazio-Verona in diretta anche sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine della sfida, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Simone Inzaghi non potrà disporre di Correa e Cataldi, mentre Luiz Felipe è convocato ma dovrebbe partire dalla panchina. Davanti il tandem d'attacco sarà nuovamente composto da Immobile e Caicedo. Mediana praticamente scolpita con Lazzari e Lulic (favorito su Jony) a presidiare le due fasce, Lucas Leiva in regia e Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali. In difesa, davanti al portiere Strakosha, Patric, in vantaggio su Bastos, dovrebbe completare la linea a tre accanto ad Acerbi e Radu.

Juric confermerà a livello tattico il suo 3-4-2-1. Da riferimento offensivo dovrebbe rivedersi dal 1' Di Carmine, con Verre che scivolerà sulla trequarti accanto a Zaccagni. Borini potrebbe dunque accomodarsi in panchina. In mediana, squalificato Amrabat, da mezzala destra giocherà Pessina, con Miguel Veloso playmaker e Faraoni e Lazovic esterni di fascia. Fra i pali giocherà Silvestri, davanti a lui una difesa a tre con Rrahmani, Gunter (favorito su Dawidowicz) e Kumbulla.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Pessina, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.