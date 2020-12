Lazio-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Undicesimo turno di Serie A, la Lazio ospita il Verona: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

LAZIO-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 12 dicembre 2020

12 dicembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Sono entrambe nella parte sinistra della classifica, Lazio e Verona . Entrambe cercano continuità per i rispettivi obiettivi. I biancocelesti vogliono rimanere in lottando per i primi quattro posti, mentre i gialloblù proveranno ad ottenere qualcosa in più della salvezza.

Lazio reduce dal successo contro lo di misura, mentre il Verona ha pareggiato in casa contro il . Sono 17 i punti fin qui ottenuti dai capitolini, mentre i veneti sono fermi a 16, potenzialmente dunque avanti ai padroni di casa in caso di vittoria all'Olimpico.

Nella passata stagione Lazio e Verona hanno pareggiato 0-0 nel match d'andata, mentre al ritorno giocato a luglio in mezzo alla pandemia di coronavirus successo roboante per Immobile e soci al Bentegodi: 5-1 con tripletta di Immobile, anche nel 2020/2021 tra i migliori marcatori di .

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Lazio-Verona: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO LAZIO-VERONA

La sfida tra Lazio e Verona si giocherà sabato 12 dicembre 2020 alle ore 20:45. Match in programma all'Olimpico di e valido per l'undicesima giornata.

Lazio-Verona sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN e gli utenti avranno l'opportunità di seguirla tramite le moderne smart tv, semplicemente collegandosi con l'app presente. In alternativa, sarà possibile usufruire di una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) da cui scaricare l'app, disponibile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire il match tra Lazio e Verona previsto sabato anche attraverso il decoder di Sky Q.

Gli utenti DAZN potranno assistere al match tra Lazio e Verona in diretta streaming su dispositivi come tablet e smartphone semplicemente scaricando l'app per iOS e Android, oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN dove poter scegliere l'evento desiderato, dopo aver inserito le credenziali d'accesso.

Gli highlights e il match integrale saranno disponibili dopo il fischio finale.

Goal vi offrirà come sempre la diretta testuale dei match di Serie A, per Lazio contro Verona previsto il racconto delle azioni dei protagonisti in campo in tempo reale.

Dopo la Champions, Inzaghi potrebbe far riposare Correa, proponendo Caicedo insieme ad Immobile in attacco. Lazzari e Marusic esterni di centrocampo, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto terzetto in medianai. In difesa giocheranno Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Possibile avvicendamento in porta tra Reina e Strakosha.

Il Verona non avrà a disposizione lo squalificato Ceccherini, dentro Lovato al fianco di Dawidowicz e Magnani. Silvestri in porta, Faraoni e Lazovic sulle fasce. In mezzo titolari Tameze e Veloso, mentre Barak e Zaccagni giocheranno sulla trequarti dietro Di Carmine.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Caicedo.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Lovato, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Di Carmine.