Lazio-Verona 0-0: Luis Alberto sbatte contro i pali, sorpasso mancato all'Inter

Resta al terzo posto la Lazio, pareggiando il recupero di campionato contro il Verona. Niente sorpasso sull'Inter, quindi, ma solo un punto guadagnato

Passo falso della , che non riesce a battere il e quindi a sorpassare l' al secondo posto in classifica. Sfortunato Luis Alberto, con due legni colpiti da fuori area. L'Hellas di Juric si dimostra compatto, caparbio e con le idee ben chiare.

Nelle battute iniziali della partita, la Lazio resta colpita dall'atteggiamento aggressivo e consueto del Verona, che dimostra di non aver paura nemmeno all'Olimpico. Ma ben presto, dopo aver chiuso la porta con il solito Strakosha sulla zampata di Pessina, i biancocelesti vengono fuori nel gioco e nelle occasioni. Immobile e Caicedo provano a duettare come sempre, ma sono ingabbiati dalla folta difesa a tre dell'Hellas. I pericoli più grandi arrivano da dietro, con Luis Alberto che in due occasioni sfiora il vantaggio dal limite dell'area: prima un miracolo di Silvestri, poi il palo spegne le speranze del centrocampista spagnolo.

La serata di Luis Alberto si dimostra parecchio sfortunata anche nel secondo tempo: un altro palo viene colpito dallo spagnolo, sempre su un tentativo da fuori area. Simone Inzaghi non ha molti cambi in panchina e allora prova a cambiare modulo, con Luis Alberto e Milinkovic a supporto del solo Immobile. Ma la squadra di Juric non si fa sorprendere da niente e, anzi, sfiora il goal del vantaggio con un potente diagonale di Borini parato in angolo da Strakosha.

Il forcing finale della Lazio non riesce ad essere deciso e veemente come si ci sarebbe aspettato, ad eccezione del solito Luis Alberto che costringe ancora ad un miracolo Silvestri: il sorpasso all'Inter è quindi mancato, aspettando lo scontro diretto tra due giornate di .

IL TABELLINO

Lazio-Verona 0-0

Marcatori: -

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu: Lazzari (70' Marusic), Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic (70' Jony); Caicedo (84' Parolo), Immobile. All. Inzaghi

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Borini (89' Dawidowicz), Zaccagni; Verre (70' Eysseric). All. Juric

Ammoniti: Kumbulla, Milinkovic-Savic, Jony, Radu, Rrahmani

Espulsi: -

Arbitro: Rosario Abisso