Lazio-Venezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LAZIO-VENEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Venezia

Lazio-Venezia Data: 14 marzo 2022

14 marzo 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202,240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202,240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

La 29ª giornata di Serie A si chiude con Lazio-Venezia: sfida che mette in palio punti importanti sia per quanto riguarda la corsa all'Europa che la lotta salvezza.

Segui Lazio-Venezia solo su DAZN. Attiva ora

La Lazio, con il passare delle settimane, sta prendendo sempre più le sembianze che vuole il suo tecnico Sarri. Nelle ultime 7 partite è arrivata solo una sconfitta, nello scontro dirette con il Napoli e a causa del goal last minute di Fabian Ruiz.

Venezia in crisi di risultati e in piena zona retrocessione. Una sola vittoria per i lagunari nelle ultime 14 partite, datata 12 febbraio e arrivata battendo per 1-2 il Torino in trasferta. Un successo firmato da Haps e Crnigoj, che hanno ribaltato il goal iniziale di Brekalo.

Per ritrovare una sfida tra Lazio e Venezia giocata a Roma in Serie A, bisogna risalire alla stagione 2001/02. Era il 3 marzo 2002, quando i biancocelesti guidati da Zaccheroni ebbero la meglio per 4-2 sui veneti grazie alla tripletta di Crespo e al goal di Pancaro.

Le informazioni riguardo a Lazio-Venezia presenti in questo articolo non finiscono qui. Di seguito, infatti, troverete aggiornamenti sulle formazioni e i canali dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-VENEZIA

Lazio e Venezia si sfideranno lunedì 14 marzo 2022, alle ore 20.45. Il teatro del match sarà lo stadio 'Olimpico' di Roma.

DOVE VEDERE LAZIO-VENEZIA IN TV

Sia Sky che DAZN daranno la possibilità di assistere alla partita. Questa seconda piattaforma è visibile sulle moderne smart tv grazie alla sua app. Avendo invece un televisore non smart, basterà dotarsi di un TIMVISION BOX, di un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o di una console come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) e collegarlo alla propria tv.

Per quanto riguarda Sky, sarà sufficiente sintonizzarsi su uno dei seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202,240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite).

LAZIO-VENEZIA IN DIRETTA STREAMING

Sky garantisce ai propri abbonati la diretta streaming dei suoi aventi con Sky Go, servizio disponibile per pc, smartphone e tablet. Avendo l'abbonamento a DAZN, basterà andare sul sito ufficiale da pc e notebook oppure scaricare l'app per smartphone e tablet.

C'è poi un'ulteriore opzione ovvero NOW, servizio on demand di Sky. Con il pacchetto 'Sport', è possibile assistere alle partite di Serie A.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Lazio-Venezia per quanto riguarda DAZN è stata affidata a Dario Mastroianni e a Manuel Pasqual. Saranno invece Riccardo Gentile e Nando Orsi a raccontare la partita per Sky.

IN DIRETTA SU GOAL

Oltre ai canali che trasmetteranno la partita in tv e streaming, c'è la possibilità di seguirla qui su GOAL attraverso la nostra cronaca testuale. Il raccontò partirà dalle formazioni ufficiali e vi farà vivere ogni azione dal primo all'ultimo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-VENEZIA

Con Marusic out per squalifica e Lazzari per infortunio, Sarri nel suo 4-3-3 propone Patric e Hysaj (Radu ha problemi a un tallone e Lazzari è appena tornato ad allenarsi) esterni di una difesa posta davanti a Strakosha e completata da Luiz Felipe e Acerbi. Classica mediana con Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto. In avanti Pedro insidia Felipe Anderson, per giocare con Immobile e Zaccagni.

L'articolo prosegue qui sotto

Modulo speculare da parte di Zanetti, che deve fare a meno di elementi importanti come Aramu e Cuisance. Out il portiere Romero, operato in artroscopia a un ginocchio, tra i pali tocca a Maenpaa visto che pure Lezzerini è indisponibile: davanti a lui linea difensiva a 4 con Ampadu (favorito sul rientrante Ebuehi), Caldara, Ceccaroni e Haps. Vacca dirigerà la mediana, con ai lati Crnigoj e Busio (avanti su Fiordilino). In avanti Nani dovrebbe essere il prescelto per giostrare nel tridente insieme a Henry e Okereke.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ampadu, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Busio; Nani, Henry, Okereke.