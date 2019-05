Lazio, ufficiale il prolungamento fino al 2022 di Lucas Leiva

Ufficiale in casa Lazio il prolungamento fino al giugno del 2022 del centrocampista brasiliano Lucas Leiva.

La scenderà in campo domenica pomeriggio contro l' in uno scontro fondamentale per la qualificazione europea della squadra di Simone Inzaghi.

Al contempo però la società biancoceleste progetta il futuro, che sarà ancora con Lucas Leiva in mezzo al campo. E' infatti ufficiale il prolungamento del contratto dell'ex fino al giugno del 2022.

"La S.S. Lazio rende noto di aver prolungato il contratto economico del calciatore Lucas Leiva Pezzini sino al 30 giugno 2022".

Nella stagione in corso, tra , e Coppa , Lucas Leiva ha collezionato un totale di 33 presenze. Lucas Leiva è arrivato in Italia nell'estate del 2017.