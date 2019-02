Lazio-Udinese, si gioca mercoledì 10 aprile alle ore 19

E' stata trovata la data del recupero di Lazio-Udinese: la sfida dell'Olimpico è stata fissata per mercoledì 10 aprile alle ore 19.

Lazio-Udinese ha finalmente una data: il recupero della sfida dell'Olimpico è stato fissato per mercoledì 10 aprile alle ore 19. Il comunicato della Lega di Serie A ha ufficializzato l'orario della sfida di campionato valida per il sesto turno del girone di ritorno.

Lazio-Udinese era stata posticipata al lunedì causa della gara tra Italia e Irlanda valida per il Sei Nazioni di rugby, ma il giorno dopo era prevista la semifinale di Coppa Italia contro il Milan: dunque impossibile giocare a distanza di 24 ore. Ora è arrivata l'ufficialità della Lega sulla nuova data.

Come si legge sul comunicato, in caso di qualificazione della Roma ai quarti di finale di Champions League e nel caso in cui la formazione giallorossa dovesse giocare l'andata in casa, il recupero di Lazio-Udinese sarà spostato a mercoledì 17 aprile, sempre con fischio d'inizio alle 19.