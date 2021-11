Lazio-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LAZIO-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Lazio-Udinese

• Data: Giovedì 2 dicembre 2021

• Orario: 20.45

• Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Nella quindicesima giornata di Serie A, la Lazio ospita l’Udinese. Si chiude allo Stadio Olimpico il turno infrasettimanale con la sfida tra la formazione di Maurizio Sarri e i friulani allenati da Gotti.

I biancocelesti vogliono rialzare subito la testa e tornare al successo dopo la sconfitta casalinga contro la Juventus per 2-0 e il pesante ko al ‘Diego Armando Maradona’ contro la capolista Napoli per 4-0. La squadra di Maurizio Sarri è al sesto posto, in coabitazione con Fiorentina, Juventus e Bologna, a quota 21 punti.

Momento complicato anche per l'Udinese. I friulani hanno conquistato un solo punto nelle ultime due partite, frutto del pari a reti inviolate alla Dacia Arena contro il Genoa. I bianconeri hanno conquistato una sola vittoria in sei incontri in trasferta, contro lo Spezia il 12 settembre.

Nell'ultimo precedente all'Olimpico, datato 29 novembre 2020, l'Udinese si impose a sorpresa col risultato di 3-1 grazie alle reti nel primo tempo di Arslan e Pussetto e al goal nella ripresa di Forestieri. Di Immobile su rigore l'unica marcatura dei biancocelesti.

Le due squadre non si sfidano dal 21 marzo scorso: a conquistare il bottino pieno alla Dacia Arena fu la Lazio con il successo di misura firmato da Adam Marusic.

Tutto su Lazio-Udinese: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-UDINESE

La sfida tra la Lazio e l’Udinese è in programma giovedì 2 dicembre 2021 allo stadio Olimpico di Roma. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20.45.

DOVE VEDERE LAZIO-UDINESE IN TV

Lazio-Udinese sarà visibile su DAZN. Per assistere all’incontro occorre scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegarsi al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. L'alternativa è collegare il TIMVISION Box alla tv.

Lazio-Udinese sarà trasmessa anche su Sky. Ecco i canali di riferimento: Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 del satellitare) e Sky Sport (251 del satellite).

LAZIO-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

DAZN consentirà di guardare Lazio-Udinese in streaming attraverso la suddetta applicazione, disponibile per dispositivi portatili con sistema operativo iOS o Android; oppure da pc collegandosi al sito ufficiale e accedendo al catalogo degli eventi dopo aver inserito le proprie credenziali.

Gli abbonati Sky potranno fruire del servizio Sky Go (app scaricabile su pc, smartphone e tablet) mentre, l'altra alternativa, è la piattaforma NOW (previa adesione ad una delle offerte sottoscrivibili).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN la telecronaca della sfida tra Lazio e Udinese è affidata a Dario Mastroianni, con commento tecnico di Alessandro Budel, mentre su Sky saranno Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani a raccontare le emozioni della sfida dello Stadio Olimpico.

Potrete seguire live Lazio-Udinese anche su GOAL tramite la nostra telecronaca testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-UDINESE

Un cambio forzato per Maurizio Sarri in vista della sfida dell'Olimpico contro l'Udinese. Luiz Felipe sarà squalificato e non potrà essere della partita. Al suo posto è pronto Lazzari, con Patric spostato al centro, mentre si rivede Marusic, tornato in gruppo dopo la negatività al Covid-19. In dubbio Pedro, uscito dolorante contro la Lazio: pronto Zaccagni.

Nell'Udinese non ci sarà Pereyra per un problema alla clavicola rimediato nella sfida contro il Genoa. Al posto del 'Tucu' uno tra Makengo e Arslan, con il secondo favorito.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Deulofeu, Pussetto; Beto.