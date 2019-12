Lazio-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Lazio ospita l'Udinese nella 14ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Simone Inzaghi sfida in casa l', guidata da Luca Gotti, nella 14ª giornata del campionato di . I capitolini sono terzi in classifica con 27 punti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, i friulani si trovano al 12° posto assieme a e a quota 14, con un cammino di 4 successi, 2 pareggi e 7 sconfitte.

Segui Lazio-Udinese in diretta streaming su DAZN

Nei 40 precedenti disputati in Serie A fra le due squadre in casa dei biancocelesti, l'Aquila conduce sul piano statistico con 21 vittorie, 11 affermazioni dei bianconeri e 8 pareggi. La Lazio, in particolare, ha vinto tutte le ultime 6 partite giocate in campionato contro l'Udinese, segnando in media 2,2 goal a gara (13 in totale).

L'Aquila ha inanellato 5 vittorie consecutive in campionato ed è reduce dal successo in contro il Cluj, l'Udinese invece ha collezionato 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 4 giornate. Ciro Immobile è il bomber della Lazio e l'attuale capocannoniere del campionato con 15 goal, Stefano Okaka è il giocatore più prolifico dell'Udinese con 3 reti.

L'attaccante partenopeo, che ha anche segnato 6 reti in 8 sfide all'Udinese, ha conseguito la 5ª performance assoluta nella storia della Serie A segnando almeno 15 goal prima di dicembre in una singola stagione: prima c'erano riusciti Felice Borel II e Giuseppe Meazza nel 1933, Toni nel 2005 e lo stesso Immobile nel 2017.

Lo spagnolo Luis Alberto, invece, primatista negli assist, qualora riuscisse ad offrirne uno ai suoi compagni contro l'Udinese stabilirebbe un nuovo record individuale visto che nessun calciatore, da quando la Serie A è tornata a 20 squadra, era riuscito ad effettuarne 10 prima della fine dell'anno solare. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LAZIO-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Udinese

Lazio-Udinese Data: 1 dicembre 2019

1 dicembre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO LAZIO-UDINESE

Lazio-Udinese si disputerà il pomeriggio di domenica 1 dicembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di . Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi, è previsto per le ore 15.00. Sarà l'81° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Lazio-Udinese, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Lazio-Udinese sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Stefano Borghi, che sarà supportato da Alessandro Budel al commento tecnico.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di seguire Lazio-Udinese in diretta streaming su dispositivi mobili come il proprio smartphone o tablet e su pc o notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare l'applicazione e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto, nel secondo basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della partita gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Dopo l'ampio turnover attuato in Europa, Simone Inzaghi dovrebbe proporre in campionato la miglior Lazio possibile. In attacco tornerà dunque dal 1' il bomber Immobile in coppia con Correa, favorito su Caicedo, così come a centrocampo si rivedranno Milinkovic-Savic da mezzala destra, Lucas Leiva in regia e Lulic a sinistra. In difesa fuori Bastos e Vavro, saranno Luiz Felipe e Radu ad affiancare Acerbi nella linea a tre davanti a Strakosha. Non convocato l'acciaccato Patric, al pari di Berisha, Marusic e Jordan Lukaku.

Gotti vara qualche novità nell'Udinese. In attacco, dopo la squalifica, Okaka affiancherà nuovamente Nestorovski, mandando in panchina Lasagna. In mediana spazio a Walace in cabina di regia al posto di Jajalo, fermato dal giudice sportivo, con Mandragora e De Paul ad agire da mezzali. A destra spazio ad Opoku con spostamento a sinistra di Stryger Larsen al posto dell'infortunato Sema, nuovamente out. Fra i pali agirà Musso, in difesa rientrerà Rodrigo Becão, che ha scontato il turno di stop, e affiancherà Troost-Ekong e Nuytinck nella linea a tre.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Opoku, Mandragora, Walace, De Paul, Larsen; Okaka, Nestorovski