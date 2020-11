Lazio-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Nono turno di Serie A, la Lazio ospita l'Udinese: dalle formazioni alle indicazioni su come guardare la gara in tv e streaming.

LAZIO-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 29 novembre 2020

29 novembre 2020 Orario: 12.30

12.30 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Nona giornata di , a in campo Lazio contro Udinese. Entrambe le formazioni sono reduci da una vittoria nell'ultimo turno del massimo campionato, con i biancocelesti nuovamente vicini alle zone di testa, mentre i bianconeri sono riusciti ad allontanarsi dalla parte calda della classifica.

Segui Lazio-Udinese in diretta streaming su DAZN

Lo scorso torneo ha visto la Lazio battere senza problemi l'Udinese per 3-0, con una doppietta di Immobile e un goal di Luis Alberto, mentre il match di ritorno disputato a luglio si è concluso senza reti. Ora il primo confronto del 2020/2021.

Altre squadre

Per la Lazio è ancora Immobile il capocannoniere stagionale, con quattro goal segnati fin qui, mentre l'Udinese ha in De Paul e Okaka i giocatori riusciti a mettere insieme più reti nelle prime otto giornate: due marcature a testa per i giocatori di Gotti.

Ecco la Goal 50: i migliori 50 giocatori al mondo

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Lazio-Udinese: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming .

ORARIO LAZIO-UDINESE

La domenica di Serie A per il nono turno si aprirà con Lazio contro Udinese, in programma all'Olimpico di Roma (senza tifosi) il 29 novembre 2020 alle ore 12:30.

Lazio-Udinese sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN e gli utenti avranno l'opportunità di seguirla tramite le moderne smart tv, semplicemente collegandosi con l'app presente. In alternativa, sarà possibile usufruire di una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) da cui scaricare l'app, disponibile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno seguire il match tra e di domenica anche attraverso il decoder di Sky Q.

Gli utenti DAZN potranno assistere al match tra Lazio e Udinese n diretta streaming su dispositivi come tablet e smartphone semplicemente scaricando l'app per iOS e Android, oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN dove poter scegliere l'evento desiderato, dopo aver inserito le credenziali d'accesso.

Gli highlights e il match integrale saranno disponibili dopo il fischio finale.

Goal vi offrirà come sempre la diretta testuale di Lazio-Udinese con il racconto delle azioni dei protagonisti in campo in tempo reale.

Simone Inzaghi dovrebbe riproporre Strakosha tra i pali, difeso da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo spazio per Parolo, Lucas Leiva e Luis Alberto , con Lazzari e Fares esterni. In attacco Correa pronto a fare coppia con Ciro Immobile. Da valutare Milinkovic-Savic, appena negativizzatosi dal coronavirus.

Gotti potrebbe riproporre Pussetto con Okaka nel 3-5-2 dell'Udinese. Stryger-Larsen e Zeegelaar confermati sulle fasce, con De Paul, Arslan e Pereyra interni. In porta ancora una volta Musso, mentre la retroguardia sarà composta da Becao, Nuytinck e Samir.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger-Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Okaka.