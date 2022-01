Lazio-Udinese dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LAZIO-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Lazio-Udinese

• Data: Giovedì 6 gennaio 2022

• Orario: 17.30

• Canale tv: Italia 1

• Streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

Archiviata la sfida di campionato contro la Salernitana, il cammino della Lazio nella Coppa Italia 2021/2022 prende il via. La squadra di Maurizio Sarri ospita all'Olimpico l'Udinese di Cioffi, nella sfida che mette in palio la qualificazione ai quarti di finale contro il Milan.

Nella passata stagione, la Lazio si è fermata nei quarti di finale sul campo dell'Atalanta. Il 27 gennaio 2021, gli orobici si sono imposti col risultato di 3-2 grazie alle reti di Djimsiti e la rimonta firmata da Malinovskyi e Miranchuk dopo i goal di Muriqi e Acerbi.

L'avventura dell'Udinese nell'ultima Coppa Italia si è interrotta, invece, contro la Fiorentina nel quarto turno, al termine di una battaglia conclusasi ai tempi supplementari e decida da una rete di Montiel al 112'.

Ai trentaduesimi di finale, i friulani hanno superato col risultato di 3-1 l'Ascoli alla Dacia Arena, mentre sempre in casa i bianconeri hanno avuto la meglio sul Crotone con un netto 4-0 firmato da De Maio, Success e la doppietta di Pussetto.

La vincente di Lazio-Udinese affronterà nei quarti di finale il Milan di Stefano Pioli, che ha superato il Genoa in rimonta col risultato di 3-1 grazie alle reti di Giroud, Leao e Saelemaekers dopo i tempi supplementari.

Lazio e Udinese si sono già sfidate in questa stagione. Il 2 dicembre scorso, le due squadre hanno dato vita a una gara ricca di colpi di scena, che si è conclusa con un pari pirotecnico: otto goal all'Olimpico, con il match che è terminato sul 4-4. Per i biancocelesti reti di Immobile, Pedro, Milinkovic Savic e Acerbi, per i friulani gol di Beto (doppietta), Molina e Arslan.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Lazio-Udinese: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LAZIO-UDINESE

Lazio-Udinese, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è in programma martedì 18 gennaio 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 17:30.

DOVE VEDERE LAZIO-UDINESE IN TV

Il match tra Lazio e Udinese verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Mediaset che da quest'anno detiene i diritti per trasmettere le gare di Coppa Italia. Il canale che trasmetterà la diretta del match sarà Italia 1.

LAZIO-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

Mediaset garantirà anche la diretta streaming dallo Stadio Olimpico di Roma di Lazio-Udinese. Due le opzioni disponibili: la prima attraverso il servizio Mediaset Infinity a cui si può accedere collegandosi al sito ufficiale o scaricando l'app su smartphone e tablet. La diretta del match sarà disponibile anche sul sito Sportmediaset.it.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

I telecronisti di Lazio-Udinese non sono stati ancora comunicati da Mediaset.

IN DIRETTA SU GOAL

L'articolo prosegue qui sotto

Potrete seguire live Lazio-Udinese anche su GOAL tramite la nostra telecronaca testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-UDINESE

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Cataldi, Leiva, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson.

UDINESE (3-4-2-1): Padelli; Perez, Nuytinck, Zeegelaar; Soppy, Makengo, Walace, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto.