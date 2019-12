Lazio, tripudio all'aeroporto di Fiumicino: oltre mille tifosi ad attendere la squadra

La Lazio è tornata all'alba in Italia dopo il trionfo in Supercoppa: accoglienza speciale . E 'imprevisto' con la Coppa al metal detector...

Per la è stata una serata di festa, con la vittoria della Supercoppa. La squadra di Simone Inzaghi ha festeggiato il secondo trofeo del 2019 dopo la Coppa e, al ritorno da Riyad, è stata accolta all'aeroporto di Fiumicino da tantissimi tifosi, anche se è tornata all'alba.

Lo sbarco con la Coppa intorno alle 6, dopo la festa negli spogliatoi in Arabia. Il trofeo l'ha portato Danilo Cataldi, protagonista con il goal del 3-1 che ha chiuso i conti. E protagonista di un episodio 'curioso' al metal detector al ritorno della squadra dall'Arabia.

A Fiumicino poi il bagno di folla finale: cori per i giocatori per la squadra, accolti dal calore travolgente della tifoseria biancoceleste, accorsa in massa per festeggiare la squadra.

🏠 La Supercoppa è arrivata a casa. Con lei i suoi eroi!



Grazie per questa meravigliosa accoglienza 👏🏻#5UPERCHAMPS 🏆 pic.twitter.com/98RzxJk2rY — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 23, 2019

I giocatori sono stati poi scortati fino al pullman e portati a Formello, dove la festa è proseguita. Sì, per i biancocelesti sarà un grande Natale.