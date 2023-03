La Lazio trionfa nel Derby, Sarri: “Una grande soddisfazione per noi e per il nostro popolo”

Maurizio Sarri commenta la vittoria ottenuta dalla Lazio nel Derby contro la Roma: “Non è una partita come tutte le altre”.

Il Derby della Capitale si è tinto di biancoceleste. La Lazio si è infatti imposta per 1-0 sulla Roma grazie a Mattia Zaccagni, facendo sua non solo una partita che è stata molto tesa ed intensa dal primo all’ultimo minuto, ma anche tre punti pesantissimi che le consentono di portarsi a +5 proprio sui giallorossi e di rendere dunque più salda la sua posizione in quelle zone di classifica che valgono l’accesso alla prossima Champions League.

Maurizio Sarri, parlando ai microfoni di ‘DAZN’ dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra.

“Il Derby è una partita molto particolare. Viviamo in un ambiente nel quale ti accorgi che questa non è una gara normale e quindi vincere dà grande soddisfazione. La soddisfazione l’abbiamo data anche al popolo laziale e per noi è molto importante”.

Il tecnico biancoceleste ha parlato della stagione della Lazio.

“Stiamo facendo bene, poi c’è ancora tanto da giocare. Dobbiamo continuare su questi livelli per provare a giocarci le nostre carte fino alla fine”.

La Lazio non vinceva due Derby nello stesso campionato senza prendere reti dai tempi di Maestrelli.

“Entrare nella storia del club? Paragonarsi a Maestrelli mi sembra eccessivo. Io vorrei solo entrare nel cuore dei laziali”.

Tra i migliori in campo nel Derby anche Casale e Zaccagni, due giocatori che non sono stati convocati in Nazionale.

“Se non li convocano io sono contento. Sono due giocatori molto forti che dal 4 gennaio ad oggi hanno giocato ogni tre giorni e quindi va bene se possono riposarsi un po’. Devono soprattutto tornare ad allenarsi, perché negli ultimi due mesi e mezzo di allenamenti veri non ne abbiamo fatti. Gli farà bene”.

La Lazio è stata a volte vittima di cali di concentrazione in stagione.

“E’ capitato soprattutto in Europa, in campionato sembra che abbiamo trovato la continuità. Un minimo almeno, senza esagerare”.

Tra i giocatori della Lazio convocati in Nazionale c’è invece Romagnoli.

“Lui è nato per difendere come difendo io, ha avuto un inserimento velocissimo ed è tatticamente molto evoluto. Si applica con continuità e non sono stato io a migliorarlo, ma semplicemente gioca secondo le sue caratteristiche”.

La Lazio punta ad una qualificazione alla prossima Champions League.

“Dobbiamo dare il 100%, poi la storia della Champions è stata esagerata. Ci stiamo provando, ma il presidente non ha detto che è un obiettivo impossibile da fallire. Sappiamo che sulla carta ci sono squadre più attrezzate di noi, facciamo in modo che la cosa resti sulla carta”.