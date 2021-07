Lazio-Triestina dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio di Sarri affronta la Triestina di Bucchi ad Auronzo di Cadore. Tutto sul match: da dove seguirlo in tv e streaming alle probabili formazioni.

LAZIO-TRIESTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Triestina

Lazio-Triestina Data: 23 luglio 2021

23 luglio 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: Sportitalia, Lazio Style Channel

Sportitalia, Lazio Style Channel Streaming: Sportitalia.com

Prosegue il lavoro estivo della Lazio di Maurizio Sarri in quel di Auronzo di Cadore. Per i biancocelesti è tempo di un nuovo test amichevole contro la Triestina di Cristian Bucchi.

Dopo i 21 goal realizzati nelle prime due uscite contro Top 11 Cadore e Fiori Barp Sospirolo, per i biancocelesti arriva il primo impegno probante contro una formazione di Serie C.

Per la Triestina si tratta della seconda amichevole contro una formazione capitolina dopo la sconfitta per 1-0 rimediata al 'Nereo Rocco' contro la Roma di Mourinho.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Lazio-Triestina: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LAZIO-TRIESTINA

Lazio-Triestina si disputerà venerdì 23 luglio ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo della Lazio. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.30.

Il confronto tra Lazio e Triestina verrà trasmesso in diretta e in chiaro da Sportitalia (canale 60 e 560 del digitale terrestre). La sfida di Auronzo di Cadore verrà trasmessa anche su Lazio Style Channel, canale di riferimento numero 233 di Sky.

Il match tra Lazio e Triestina sarà disponibile anche in diretta streaming, sempre su Sportitalia. Per assistere alla diretta sarà sufficiente collegarsi sul sito ufficiale o in alternativa sull'app mobile dedicata o attraverso Amazon firestick.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Raul Moro. All. Sarri.

TRIESTINA (4-3-3): Offredi; Struna, Capela, Coppola, Lopez; Giorico, Calvano, Maracchi; Gomez, Di Massimo, Petrella. All. Bucchi.