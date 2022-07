Lazio-Triestina 3-1: Immobile e Basic in goal, esordio per Romagnoli

I biancocelesti superano la Triestina nella terza amichevole del ritiro estivo ad Auronzo di Cadore: in goal Immobile, in campo dal 1' Romagnoli.

Terzo successo per la Lazio di Maurizio Sarri in altrettante sfide ad Auronzo di Cadore. La formazione biancoceleste si impone col risultato di 3-1 grazie alle reti di Immobile, Basic e Bertini e continua a prepararsi in vista dell'esordio ufficiale in campionato, in programma all'Olimpico il 14 agosto contro il Bologna.

Prima da titolare con la maglia biancoceleste per Alessio Romagnoli, che si è preso il posto al centro nella linea a quattro della retroguardia di Sarri.

I biancocelesti sbloccano il risultato a 24': Ciro Immobile prima conquista e poi trasforma il calcio di rigore dell'1-0.

Le altre reti arrivano nel secondo tempo. I biancocelesti cambiano volto con numerosi cambi da parte di Sarri, e trovano il 2-0 con Toma Basic, che viene servito da Cancellieri e firma il raddoppio. La Triestina prova a reagire e accorcia le distanze con una punizione di Gomez che non lascia scampo ad Adamonis.

Nel finale, i biancocelesti calano il tris con Bertini, che insacca con un destro a giro su cui non può nulla il portiere avversario.

IL TABELLINO

LAZIO-TRIESTINA 3-1

Marcatori: 25' rig. Immobile (L), 62' Basic (L), 65' Gomez (T), 83' Bertini (L)

LAZIO PRIMO TEMPO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, F. Anderson.

LAZIO SECONDO TEMPO (4-3-3): Maximiano (60' Adamonis); Marusic, Gila, Casale, Radu; Basic, Cataldi, Milinkovic (60' Bertini); Romero, Cancellieri, Pedro.

TRIESTINA (4-4-2): Mastrantonio; Ghislandi, Riccardi, Sabbione, Sarzi Puttini; Furlan, Crimi, Ala-Myllymaki, Rocchetti; Adorante, De Luca.

Ammoniti: -

Espulsi: -