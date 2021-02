Lazio-Torino vicina al rinvio, Inzaghi: "Se si gioca, saranno più riposati di noi"

L'allenatore della Lazio mette le mani avanti in vista della sfida contro il Torino: "Se si gioca, saranno più riposati di noi".

La Lazio non è riuscita a rialzarsi dopo il ko di Champions League contro il Bayern, ed in Serie A è arrivata un'altra pesante sconfitta contro il Bologna.

Simone Inzaghi, dopo la partita persa, ha parlato così dei prossimi impegni biancocelesti. In particolare della partita contro il Torino - che va verso il rinvio - come riportato dal 'Corriere dello Sport':

"Adesso abbiamo subito la gara col Torino e poi la Juventus, due sfide belle da giocare. Un rinvio della gara con i granata? Ci sono gli organi competenti per decidere. Noi speriamo di giocare, e se si gioca loro saranno più riposati di noi".

Nemmeno ieri la formazione granata si è potuta allenare, come era d’altronde previsto. Ormai il Torino è fermo da molti giorni ed è in continuo contatto con l'Asl e la Lega di Serie A, per capire i margini verso la partita contro la Lazio.

Ricordiamo che l'Asl ha fermato il Torino fino a due giri di tamponi negativi per tutti. Il secondo tampone è previsto lunedì nel pomeriggio, con risultati martedì, giorno in cui il Torino dovrebbe affrontare la Lazio. Partita che anche per una questione di tempi va verso il rinvio.