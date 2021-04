Lazio-Torino, ufficiale: si recupera il 18 maggio alle 20:30

Il recupero tra Lazio e Torino si disputerà martedì 18 maggio con calcio d'inizio alle ore 20.30. Si completa così il quadro del 25° turno di Serie A.

La sfida tra biancocelesti e granata, inizialmente prevista per martedì 2 marzo e successivamente rinviata a cuasa del focolaio da Covid-19 venuto a crearsi all'interno del gruppo squadra piemontese, ha finalmente una data e un orario.

La Lazio, in campo tra circa tre ore contro il Milan, è ancora in corsa per un posto alla fase a gironi di Champions League, mentre il Torino, in campo tra meno di un'ora contro il Napoli di Gattuso, è alla caccia di punti tranquillità per scacciare lo spauracchio retrocessione.