Caos Lazio-Torino: 'Tuttosport' non pubblica la formazione granata

I granata non scenderanno in campo contro il Torino: nelle probabili formazioni del quotidiano c'è solo la Lazio.

Lazio-Torino è destinata a diventare un caso. La partita, come noto, non si giocherà ma non sarà ufficialmente rinviata dalla Lega Calcio. Il Torino, in isolamento, non potrà partire per l'Olimpico.

'Tuttosport', comunque, ha deciso di pubblicare lo stesso le probabili formazioni sulle proprie pagine dell'edizione odierna.

Lo ha comunque fatto in una maniera decisamente particolare: dando soltanto la probabile della Lazio e non quella del Torino.

La partita dovrebbe essere recuperata più avanti, si pensa ad aprile, seguendo lo stesso iter del match Juventus-Napoli.