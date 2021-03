Lazio-Torino, i biancocelesti comunicano la formazione ufficiale: dentro Muriqi

Nonostante il rinvio certo della partita col Torino, la Lazio ha annunciato il proprio undici ufficiale: dentro Pereira, Cataldi, Caicedo e Muriqi.

Lazio-Torino non si gioca, nonostante la Lega di Serie A abbia deciso di non rinviare la partita. I granata non sono nemmeno partiti per Roma, e dunque la formazione di Simone Inzaghi scenderà in campo da sola, senza un avversario, prima che il direttore di gara decreti ufficialmente l'impossibilità di far rotolare il pallone sul prato dell'Olimpico.

Però, in attesa che il tutto diventi ufficiale, bisogna rispettare i protocolli prepartita. E così la Lazio ha annunciato regolarmente la propria formazione ufficiale poco meno di un'ora prima del calcio d'inizio, come se la partita fosse in procinto di andare regolarmente in scena.

Un undici pieno zeppo di seconde scelte, come si può notare: da Andreas Pereira esterno destro per rimpiazzare l'infortunato Lazzari alla coppia Parolo-Cataldi in mezzo al campo, al posto di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, per finire con un inedito duo d'attacco formato da Caicedo e Muriqi.

In pratica, fuori quasi tutti i big. Compresi Ciro Immobile e Joaquin Correa, la coppia offensiva titolare. Turnover di Inzaghi in mezzo a una serie di impegni ravvicinati, in teoria. E, sempre in teoria, un vasto elenco di seconde linee, tra cui proprio Pereira e Muriqi, avrebbe avuto finalmente l'opportunità di mettersi in luce. Ma non sarà così.

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Hoedt, Acerbi; Pereira, Parolo, Escalante, Cataldi, Lulic; Caicedo, Muriqi. All. Simone Inzaghi