Lazio-Torino: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e streaming

La Lazio ospita il Torino nella 19ª giornata del campionato di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Lazio di Simone Inzaghi ospita il Torino di Walter Mazzarri nella 19ª giornata di Serie A . I capitolini sono quarti in classifica con 31 punti frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, i piemontesi occupano l'8° posto a quota 26, con un cammino di 6 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte.

Fra i biancocelesti il bomber Ciro Immobile è il miglior marcatore con 10 goal in 18 gare, mentre 'Il Gallo' Andrea Belotti è il giocatore più prolifico dei granata con 6 reti in 18 partite giocate. La Lazio è reduce da una sconfitta e 2 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate, il Torino ha collezionato invece una sconfitta nel derby, un pareggio e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA LAZIO-TORINO

Lazio-Torino si giocherà sabato 29 dicembre 2018 alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà il 127° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE LAZIO-TORINO IN TV E STREAMING

La partita Lazio-Torino sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-TORINO

Luis Alberto e Correa dietro a Immobile, fuori Lucas Leiva e Caicedo. In difesa c'è Radu, a centrocampo spazio per Parolo. Caceres non convocato.

Mazzarri ritrova Djidji in difesa e convoca sia Ichazo che Sirigu, quest'ultimo in campo. A centrocampo sulle corsie laterali De Silvestri e Ansaldi titolari. In attacco Iago Falque affiancherà 'Il Gallo' Belotti.

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Luis Alberto; Immobile.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meite, Ansaldi; Iago Falque, Belotti.