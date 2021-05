Lazio-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Martedì 18 maggio si recupera Lazio-Torino, partita della 25ª giornata. Le info utili sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LAZIO-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Torino

Lazio-Torino Data: 18 maggio

18 maggio Orario: 20.30

20.30 Canale tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport (canale 251 satellite)

Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A, Sky Sport (canale 251 satellite) Streaming: Sky Go e Now

Va di scena allo stadio Olimpico la gara tra Lazio e Torino, match valevole per il recupero della 25ª giornata di Serie A. La sfida era inizialmente in programma per martedì 2 marzo ma, in seguito alla mancata presenza dei granata (bloccati dall'Asl del Piemonte per numerosi casi di Covid-19), è stata rinviata. Si gioca martedì 18 maggio alle ore 20.30.

La Lazio si trova al sesto posto a quota 67 punti. I biancocelesti, però, sono reduci dal cocente k.o. contro la Roma nel derby: i biancocelesti sono aritmeticamente certi del sesto posto, ma sono fuori dalla zona Champions.

Peggio sta il Torino che ha subito 11 goal nelle ultime due partite: la squadra di Nicola arranca e il recupero contro la Lazio è l'ultima chance per evitare che il match contro il Benevento assuma le sembianze di uno spareggio.

Ai granata però, dopo il pareggio dei sanniti contro il Crotone, basterà un pareggio per conquistare la matematica salvezza e scacciare i fantasmi.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Lazio-Torino: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LAZIO-TORINO

La gara tra Lazio e Torino, valido per il recupero della 25ª giornata di Serie A, è in programma martedì 18 maggio 2021. Fischio d'inizio del match è fissato per le ore 20.30, allo stadio Olimpico di Roma.

Lazio-Torino si potrà vedere su Sky. La gara dell'Olimpico sarà trasmessa dall'emittente satellitare. Per seguire il match basterà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A oppure sul numero 251 del satellite.

Chi possiede un abbonamento a Sky potranno godersi la partita anche in streaming su Sky Go, l'applicazione gratuita fruibile grazie a dispositivi come pc, smartphone e tablet. Il match si potrà vedere anche tramite NOW, servizio on demand di Sky che offre il meglio della programmazione di questa emittente.

IN DIRETTA SU GOAL

Il match dell'Olimpico tra Lazio e Torino sarà seguito anche su Goal. Aggiornamenti prima del fischio d'inizio con le formazioni ufficiali, poi la classica cronaca scritta con le azioni minuto per minuto.

La Lazio scenderà in campo, verosimilmente, con il 3-5-2 con Reina in porta, Marusic, Hoedt e Radu in difesa (Acerbi out per squalifica). A centrocampo Lazzari e Fares esterni, Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto in mezzo. Correa con Immobile in attacco.

Il Torino, invece, con Sirigu tra i pali, Izzo, Nkoulou e Bremer in difesa. Singo (in ballottaggio con Vojvoda) e Ansaldi sulle fasce, Rincon, Mandragora e Verdi in mezzo. Zaza, favorito su Sanabria, a far coppia con Belotti in avanti.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti.