Lazio-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Lazio sfida il Torino nella 10ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Simone Inzaghi sfida il di Walter Mazzarri nella 10ª giornata infrasettimanale di . I capitolini sono sesti in classifica a pari merito con il con 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, i piemontesi si trovano al 12° posto con 11 punti e un cammino di 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Segui Lazio-Torino in diretta streaming su DAZN

Nei 64 confronti fra le due squadre in Serie A disputati in casa dell'Aquila, domina il segno X, verificatosi 31 volte, a fronte di 22 vittorie della Lazio e di 11 affermazioni dei granata. La sfida sarà anche il confronto fra i due attaccanti della Nazionale Italiana e bomber delle rispettive squadre, Ciro Immobile e Andrea Belotti.

Il primo è un ex della gara (27 goal in 47 presenze con la maglia granata), è il miglior marcatore dei biancocelesti e il capocannoniere del torneo con 10 reti, nonché il giocatore che nei 5 top campionati europei ha preso parte attiva al maggior numero di marcature (4 gli assist). Il secondo è il giocatore più prolifico della squadra granata con un bottino di 5 reti.

Il Torino, sotto la gestione Mazzarri, è imbattuto nelle 5 gare giocate in Serie A di mercoledì (3 vittorie e 2 pareggi). La formazione granata è inoltre quella che ha trovato più goal su cross (4) e con il Cagliari una delle due che non ne ha ancora subiti da questa situazione di gioco. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LAZIO-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Torino

Lazio-Torino Data: 30 ottobre 2019

30 ottobre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO LAZIO-TORINO

Lazio-Torino si disputerà la sera di mercoledì 30 ottobre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di . La gara, che sarà arbitrata dal signor Daniele Orsato della sezione di Schio, sarà la 129ª in Serie A fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Lazio-Torino. La gara sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Lazio-Torino sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Roberto Cravero.

Gli utenti DAZN potranno seguire Lazio-Torino in diretta streaming anche sui loro pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Sarà sufficiente nel primo caso collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo scaricare l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare l'evento dal ricco palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e il match integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Davanti al portiere Strakosha, Simone Inzaghi, che avrà squalificato Vavro, dovrebbe affidarsi a Bastos e Luiz Felipe ai lati di Acerbi. In mediana a destra Marusic potrebbe rilevare Lazzari, così come Cataldi agire da playmaker al posto di Lucas Leiva. Le due mezzali invece saranno regolarmente Milinkovic-Savic e Luis Alberto, e a sinistra ci sarà il solito Lulic. Dubbi in attacco, dove Immobile non è al meglio per problemi muscolari: se riuscisse a scendere in campo potrebbe agire in coppia con Caicedo, se invece restasse a riposo al suo posto ci sarebbe Correa.

Mazzarri potrebbe rilanciare Zaza titolare in coppia con Belotti dopo il buon secondo tempo della punta contro il Cagliari. A centrocampo il tecnico di San Vincenzo dovrebbe schierare Ansaldi nell'inedita posizione di esterno destro, con l'uruguayano Laxalt a sinistra e in mezzo Lukic, Rincon e Meité. In difesa linea a tre composta da Izzo, N'Koulou e Lyanco, favorito su Bremer e Djidji. Out Bonifazi, che salterà il confronto per una frattura alla mano, mentre torna a disposizione lo spagnolo Berenguer.

LAZIO (3-5-2) Strakosha; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

TORINO (3-5-2) Sirigu; Izzo, N'Koulou, Lyanco; Ansaldi, Lukic, Rincon, Meité, Laxalt; Belotti, Zaza.