Lazio-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LAZIO-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Torino

Lazio-Torino Data: 16 aprile 2021

16 aprile 2021 Orario: 20.45

Canale Tv: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

La 33ª giornata di Serie A propone Lazio-Torino come una delle sfide in programma, che può rivelarsi determinante nella corsa alle coppe europee.

Nelle ultime 11 giornate, la Lazio ha conquistato ben 7 vittorie dimostrando di aver svoltato sul piano dei risultati oltre che delle prestazioni. Le uniche due sconfitte di questo periodo sono arrivate in altrettanti scontri diretti, contro Napoli e Roma.

Il Torino ha vinto una sola delle ultime 10 gare, ma si è spesso rivelato un avversario ostico per le formazioni che frequentano l'alta classifica. Nel periodo preso in considerazione, infatti, ha fermato sul pareggio Juventus, Inter e Milan.

Il marcatore principe della Lazio Ciro Immobile, re dei bomber della Serie A con 24 goal, ha vissuto la sua prima annata importante proprio con la maglia del Torino. Era la stagione 2013/14, quando l'attaccante si laureo per la prima volta nella sua carriera capocannoniere della massima serie con 22 reti.

Questo e molto altro nelle righe seguenti per quanto riguarda Lazio-Torino: dai canali che trasmetteranno la partita in tv e streaming fino agli aggiornamenti sulle formazioni.

ORARIO LAZIO-TORINO

La sfida che metterà di fronte le formazioni allenate da Maurizio Sarri e Ivan Juric verrà giocata sabato 16 aprile 2022 alle 20.45, allo stadio 'Olimpico' di Roma.

DOVE VEDERE LAZIO-TORINO IN TV

Per vedere Lazio-Torino sarà necessario un abbonamento a DAZN, piattaforma visibile accedendo all'app da una smart tv oppure collegando ad una televisione non di ultima generazione un TIMVISION Box, un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Stick oppure una console da gioco come Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5.

In alternativa c'è la diretta televisiva su Sky, su uno dei seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

LAZIO-TORINO IN DIRETTA STREAMING

La partita tra Lazio e Torino verrà trasmessa anche in streaming, sia da DAZN che da Sky. La prima piattaforma citata è visibile su pc e notebook tramite il sito ufficiale, mentre su smartphone e tablet scaricando l'app. Tramite Sky Go, invece, gli abbonati a Sky possono beneficiare del medesimo servizio. C'è poi NOW, servizio streaming e on demand di Sky che propone la visione delle sfide di Serie A attraverso il pacchetto 'Sport'.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Dario Mastroianni racconterà il match per DAZN, con Massimo Gobbi al commento tecnico. Riccardo Gentile e Nando Orsi saranno invece i due telecronisti per Sky.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche qui su GOAL non vi faremo perdere nulla di Lazio-Torino, con la consueta cronaca scritta. Accedendo al nostro portale, potrete seguire il match dal primo all'ultimo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-TORINO

Sarri dovrebbe dare continuità all'undici visto dal primo minuto con il Genoa, con l'eccezione di Luiz Felipe preferito a Patric in una difesa con Acerbi come partner al centro mentre Lazzari e Marusic nel ruolo di terzini. Solita mediana a tre con Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto. Infine Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni formeranno il tridente offensivo.

Juric si affida ancora una volta a Belotti, supportato da Brekalo e Pobega. A metà campo spazio a Ricci e Lukic, che potranno contare sulle corsie esterne su Singo e Vojvoda. Completano la formazione Berisha in porta e un trio difensivo con Zima (avanti nel ballottaggio con Izzo), Bremer e Rodroguez.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda; Brekalo, Pobega; Belotti.