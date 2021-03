Lazio-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio ospita il Torino nel 25° turno di campionato: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LAZIO-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Torino

Lazio-Torino Data: 2 marzo 2021

2 marzo 2021 Orario: 18,30

18,30 Canale tv: Sky Sport Serie A (canele 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite)

Sky Sport Serie A (canele 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

Lazio-Torino, partita in programma oggi alle 18.30, è al centro di un vero e proprio caso. I granata, a causa di un vero e proprio focolaio esploso all’interno del gruppo squadra, non hanno potuto giocare la partita inizialmente in programma venerdì scorso contro il Sassuolo (gara rinviata al prossimo 17 marzo) e non hanno nemmeno potuto svolgere le regolari sedute di allenamento.

La Lega ha deciso di non spostare la partita, ma l'Asl ha bloccato il Torino: i giocatori dovranno rimanere in isolamento domiciliare fino alla mezzanotte del giorno della partita e non potranno essere all'Olimpico.

Si va incontro a un altro caso Juventus-Napoli, a meno che la Lega stessa cambi repentinamente idea e decida per lo spostamento della gara. Che, qualora si giocasse, è in programma alle 18.30, anche se è altamente probabile che si giochi.

ORARIO LAZIO-TORINO

In questa pagina tutte le informazioni su come seguire il match in tv

La sfida valida per il venticinquesimo turno di campionato che vedrà protagoniste Lazio e Torino si giocherà martedì 2 marzo allo stadio Olimpico di Roma. Come è ormai consuetudine la gara si giocherà a porte chiuse nel rispetto delle norme adottate per far fronte alla pandemia. Il fischio d’inizio è programmato alle ore 18,30.

Lazio-Torino sarà trasmessa in diretta e esclusiva dall’emittente satellitare Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Lazio-Torino sarà visibile, come di consueto, anche in diretta streaming attraverso l’applicazione Sky Go. Gli abbinati potranno seguire l’evento su dispositivi mobili quali smartphone e tablet attraverso l’applicazione per sistemi iOS e Android, o ancora su pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Un’alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming e on demand di Sky, che offre la visione di vari eventi sportivi, fra cui le partite di Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Sarà possibile seguireanche su. Come di consueto infatti, proporremo una diretta testuale del match attraverso la quale sarà possibile non perdersi un solo istante della sfida dell’Olimpico.

Qualora la partita si dovesse giocare, Simone Inzaghi si affiderebbe al solito 3-5-2 nel quale dovrebbero essere Patric, Acerbi e Hoedt a completare il pacchetto difensivo davanti a Reina. Marusic e Lulic saranno chiamati a presidiare gli esterni, mentre in attacco sarà Correa la spalla di Immobile.

Scelte obbligate causa Covid invece per Nicola, che dovrebbe fare i conti con diverse assenze.

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Escalante, A. Pereira, Fares; Immobile, Caicedo.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Verdi, Zaza.