Lazio-Torino, c'è la data del recupero: si gioca il 18 maggio

Lazio-Torino, gara che non si era giocata a causa del focolaio di Covid scoppiato tra i granata, verrà recuperata il 18 maggio. A deciderlo, come riporta l'ANSA, è stato il Consiglio di Lega.

La partita, inizialmente programmata per lo scorso 2 marzo, non si era giocata a causa dello stop imposto dall'ASL di Torino.

Il 13 maggio comunque, cinque giorni prima della data stabilita per il recupero, verrà discusso il ricorso presentato dalla Lazio al Collegio di Garanzia del CONI contro la non assegnazione della vittoria a tavolino per 3-0.

Lazio-Torino quindi si giocherà come detto il 18 maggio, ovvero a pochi giorni dall'ultima giornata di campionato fissata per il 23 maggio. Il tutto con le due squadre ancora coinvolte nella corsa al quarto posto e nella lotta salvezza.