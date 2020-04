Lazio, Tare contro il decreto: "Juventus e Inter prendano posizione"

Igli Tare duro contro la decisione del Premier Conte di autorizzare gli allenamenti solo dal 18 maggio: "Discriminati, così non si aiuta il calcio".

Niente 4 maggio, come inizialmente previsto. Gli allenamenti delle formazioni di , come annunciato dal Primo Ministro Giuseppe Conte, potranno ripartire solo due settimane più tardi, ovvero lunedì 18. Ed è una decisione che Igli Tare ha accolto con malcelata amarezza.

Il direttore sportivo della si è sfogato ai microfoni di 'Lazio Style Radio 89.3', lamentandosi del fatto che, come previsto nel nuovo DPCM, i centri sportivi dei club non possano riaprire già lunedì prossimo.

"Tutti siamo rimasti sorpresi, il 4 maggio doveva essere il momento di ripartenza per tutti e invece non è così. La sensazione, dopo le decisioni prese ieri sera, è quella di essere discriminati. Il ministro Spadafora dice di voler pensare alla salute dei calciatori, ma poi li fanno correre nei parchi, in mezzo alle persone, e non nei centri sportivi...".

Un fiume in piena, Tare. Il quale, evidentemente, si sarebbe aspettato misure atte a rimettere in modo in maniera più celere il sistema calcio.

"Ormai l'attività è ferma da due mesi. Non so quale sia lo scopo di Spadafora, ma certamente non è quello di aiutare il calcio. Noi siamo consapevoli della situazione, ma così non va bene. Il calcio è un fattore sociale importantissimo per il paese. La nostra volontà è quella di concludere il campionato nel rispetto delle regole, non di riaprire gli stadi".

Facile l'obiezione di chi la pensa in maniera contraria: la Lazio vuole concludere il campionato solo perché ha chances concrete di conquistare lo scudetto.

"Ma noi non ci sentiamo penalizzati, e poi a 12 giornate dalla conclusione vincere lo scudetto è una parola grossa. Vogliamo soltanto finire il campionato per il bene del sistema calcio".

Infine, ecco un richiamo da parte di Tare alla e all' , le due rivali della Lazio nella lotta per il primo posto.