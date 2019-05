Lazio, Tare allontana Inzaghi dalla Juventus: "Deve restare, è laziale dalla testa ai piedi"

Indicato come possibile sostituto di Allegri alla Juventus, Tare blinda Inzaghi sulla panchina della Lazio: "Nei prossimi giorni un bel passo avanti".

Una Coppa messa in bacheca e tante voci circa un possibile sbarco sulla panchina della al posto di Massimiliano Allegri. Quelli vissuti da Simone Inzaghi sono stati giorni molto intensi e pieni di complimenti, con il tecnico biancoceleste tenuto in silenzio stampa dalla nelle ultime ore per evitare dichiarazioni scomode sul proprio futuro.

Indicato come uno dei profili più probabili con il quale i bianconeri sono pronti a sostituire Allegri, Inzaghi non ha infatti parlato né alla vigilia né nel post-partita della gara pareggiata ieri sera per 3-3 all'Olimpico contro il .

Un silenzio che dimostra una voglia di correre ai ripari da parte dei biancocelesti, pronti a blindare il tecnico piacentino anche per la prossima stagione. A confermarlo è stato infatti Igli Tare, il quale ha annunciato i piani della Lazio ai microfoni di 'Sky Sport'

"Per noi non c’è nessun dubbio sul futuro di Inzaghi. Siamo stati chiari sia io, sia il presidente Lotito. Penso che anche Simone voglia la stessa cosa. Ci incontreremo nei prossimi giorni e ci siederemo con Inzaghi per fare un bel passo in avanti. Magari volete voi che Inzaghi vada via, per noi deve restare, perché è un laziale dalla testa ai piedi".

La volontà dei biancocelesti è dunque quella di continuare a puntare con forza su Inzaghi, capace di creare in questi anni una squadra che contro l' ha coronato una serie di stagioni ad alti livelli mettendo in bacheca un trofeo importante come la .