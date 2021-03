Lazio-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Lazio sfida lo Spezia nella 29ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LAZIO-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Spezia

Lazio-Spezia Data: 3 aprile 2021

3 aprile 2021 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN e DAZN1

Streaming: DAZN

La Lazio di Simone Inzaghi ospita lo Spezia di Vincenzo Italiano nella 29ª giornata di Serie A. In palio punti pesanti per la zona europea e la lotta per non retrocedere.

I capitolini si trovano al 7° posto in classifica con 49 punti, frutto di 15 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, e distano 6 punti dalla zona Champions e uno dalla zona Europa League, i liguri occupano la 14ª posizione a quota 29, a pari merito con Fiorentina e Benevento, con un cammino di 7 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte, e mantengono un vantaggio di 7 lunghezze sul terzultimo posto, dove si trova il Cagliari.

Nell'unico precedente risalente alla gara di andata, l'Aquila ha battuto 2-1 in trasferta gli Aquilotti per 2-1, con i goal di Immobile e Milinkovic-Savic a vanificare la rete nel finale di Nzola.

I biancocelesti arrivano da 2 sconfitte e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate, mentre i bianchi sono reduci da 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle precedenti quattro partite.

Ciro Immobile è il bomber della Lazio con 14 reti, M'Bala Nzola è invece il miglior marcatore dello Spezia a quota 9 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Spezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO LAZIO-SPEZIA

Lazio-Spezia si disputerà il pomeriggio di sabato 3 aprile 2021, vigilia di Pasqua, nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 15.00. Sarà il 2° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La partita Lazio-Spezia sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che avevano aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli abbonati Sky potranno inoltre seguire il match in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Mancini, che sarà affiancato da Roberto Cravero al commento tecnico.

Chi lo preferisse, mediante DAZN potrà vedere Lazio-Spezia in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la gara dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, anche semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della partita gli highlights e l'evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti per la visione on demand.

offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguireancheCollegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Il difensore Luiz Felipe sarà l'unico assente nella rosa di Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste schiererà Reina fra i pali e davanti a lui una linea a tre composta da Patric (in vantaggio su Musacchio), Acerbi e Radu. In mezzo al campo in cabina di regia ci sarà Lucas Leiva, affiancato da Milinkovic-Savic e Luis Alberto come mezzali. A destra agirà Lazzari, mentre a sinistra ci sarà Marusic. Il tandem d'attacco vedrà Correa (favorito su Muriqi e Caicedo) in coppia con Immobile.

Italiano si affiderà al 4-3-3. Assenti gli infortunati Saponara e probabilmente Erlic, che tuttavia proverà a recuperare. Ancora positivo Ramos, mentre Estevez è guarito dal Covid. Nel tridente d'attacco Nzola, favorito su Piccoli, agirà da centravanti, affiancato dai due esterni offensivi Gyasi e Verde (favorito su Farias). A centrocampo Matteo Ricci giocherà da playmaker, con Pobega e Maggiore mezzali. In difesa spazio a Chabot al centro in coppia con Ismajli. Salva Ferrer e Simone Bastoni saranno i due terzini, mentre in porta agirà Zoet.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Salva Ferrer, Chabot, Ismajli, S. Bastoni; Pobega, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Verde.