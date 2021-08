Lazio-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lazio e Spezia di scena all'Olimpico nella seconda giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LAZIO-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Spezia

Lazio-Spezia Data: 28 agosto 2021

28 agosto 2021 Orario: 18:30

18:30 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

La Lazio di Maurizio Sarri debutta all'Olimpico e ritrova i suoi tifosi. La formazione biancoceleste, reduce dalla vittoria a Empoli nella gara d'esordio, ospita lo Spezia di Thiago Motta nell'anticipo del secondo turno della Serie A 2021/2022.

Segui Lazio-Spezia solo su DAZN. Attiva ora

Ottima partenza per Sarri sulla panchina biancoceleste. La sua Lazio si è imposta in rimonta al 'Castellani' sull'Empoli di Andreazzoli nella prima giornata. Dopo il vantaggio dei toscani con Bandinelli, la formazione capitolina è riuscita a ribaltare il risultato grazie alle reti di Milinkovic, Lazzari e Immobile su rigore.

Sorriso a metà per lo Spezia, che si presenta all'Olimpico dopo il 2-2 all'Unipol Arena di Cagliari. La squadra di Thiago Motta ha sbloccato il risultato con Gyasi nel primo tempo e ha raddoppiato al 58' con Bastoni, ma un blackout di quattro minuti è costato caro, con la rimonta dei sardi firmata da Joao Pedro con una doppietta.

In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Spezia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO LAZIO-SPEZIA

La gara tra Lazio e Spezia verrà disputata allo Stadio Olimpico di Roma sabato 28 agosto 2021. Il fischio di inizio è fissato per le ore 18:30.

Non è prevista copertura TV per la gara tra Roma e Fiorentina, essendo questa un'esclusiva DAZN, visibile quindi solo attraverso i servizi online offerti dalla piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca della sfida dell’Olimpico tra la Lazio e lo Spezia è stata affidata a Edoardo Testoni, mentre il commento tecnico sarà di Massimo Donati.

La partita tra Lazio e Spezia verrà trasmessa in esclusiva da DAZN tramite l'app della piattaforma: basterà scaricarla, registrarsi e attivare l'abbonamento.

Il match traverrà seguito ovviamente anche qui su Goal, con un racconto che partirà con le formazioni ufficiali e vi farà vivere tutte le emozioni della sfida fino all'ultimo istante.

Maurizio Sarri si affiderà al suo consueto 4-3-3. Difesa scolpita con Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi ed Hysaj, ma le condizioni dell’ex Napoli sono da valutare. Chiavi del centrocampo affidate a Leiva, mentre in attacco Immobile sarà il perno centrale di un tridente completato da Felipe Anderson e Pedro.

Thiago Motta disegna lo Spezia con un 3-4-3 nel quale Amian e Ferrer sono chiamati a presidiare gli esterni, mentre Bastoni e Maggiore comporranno il duo di mediana. In avanti ci saranno Verde e Colley a supporto di Gyasi.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Bastoni, Maggiore, Ferrer; Verde, Gyasi, Colley.