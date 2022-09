Lazio-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lazio-Spezia apre la domenica dell'ottavo turno di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

LAZIO-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Spezia

Lazio-Spezia Data: 2 ottobre 2022

2 ottobre 2022 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251)

Streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Ambizioni d'altissima classifica per la Lazio, reduce da due vittorie consecutive in campionato intermezzate dal disastroso 1-5 di Europa League sul campo del Midtjylland: il prossimo ostacolo è lo Spezia di Luca Gotti.

Sono quattordici i punti racimolati finora dai capitolini, a tre lunghezze dalla vetta occupata da Atalanta e Napoli: sei in più rispetto ai liguri, forti del prezioso successo in rimonta e di misura ottenuto ai danni della Sampdoria nel derby regionale.

La squadra di Maurizio Sarri (che con Gotti ebbe modo di lavorare assieme ai tempi del Chelsea) ha invece liquidato senza troppi problemi la pratica Cremonese prima della sosta con un perentorio 4-0 allo 'Zini'.

Netto 6-1 in favore della Lazio nello scontro diretto disputato all'Olimpico un anno fa: vantaggio spezzino con Verde, poi valanga biancoceleste con le reti di Immobile (tripletta), Felipe Anderson, Hysaj e Luis Alberto.

Questo articolo vi tornerà utile per rimanere informati su Lazio-Spezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle info su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO LAZIO-SPEZIA

Lazio-Spezia si disputerà domenica 2 ottobre 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Calcio d'inizio fissato alle ore 12:30. L'arbitro sarà il signor Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

DOVE VEDERE LAZIO-SPEZIA IN TV

Il match tra Lazio e Spezia sarà visibile su DAZN grazie all'app fruibile su smart tv, scaricabile anche su dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e su console di gioco Xbox e PlayStation.

La sfida sarà trasmessa anche da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (251).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN sarà Edoardo Testoni ad effettuare la telecronaca di Lazio-Spezia, coadiuvato da Sergio Floccari al commento tecnico.

Riccardo Gentile e Nando Orsi saranno invece i due telecronisti della gara dell'Olimpico.

LAZIO-SPEZIA IN DIRETTA STREAMING

L'app di DAZN è disponibile anche per dispositivi come tablet e smartphone con sistemi operativi iOS e Android, mentre da browser basterà collegarsi al sito ufficiale inserendo le credenziali fornite in fase di registrazione.

Gli abbonati Sky potranno contare sul servizio streaming Sky Go. Un'altra opzione è rappresentata dalla piattaforma NOW, previo acquisto di un abbonamento.

Qui su GOAL troverete la diretta testuale di Lazio-Spezia, ricca di dettagli per non perdervi nemmeno un'azione saliente del match dell'Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-SPEZIA

Assenze pesanti per Sarri, privo dell'infortunato Casale e con Immobile reduce da un problema fisico: uno tra Cancellieri e Pedro dovrebbe posizionarsi al centro del tridente d'attacco, col centravanti della Nazionale in panchina. Cataldi play di centrocampo con Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai suoi lati, Romagnoli guida la difesa a protezione della porta di Provedel, ex della partita. Recuperato anche Lazzari.

Gotti recupera Verde, inizialmente in panchina: spazio al tandem offensivo Gyasi-Nzola. Bourabia 'cervello' della mediana, Kiwior al centro del terzetto difensivo completato da Ampadu e Nikolaou. Bastoni dovrebbe agire nel ruolo di esterno sinistro di centrocampo.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Cancellieri, Zaccagni.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Kovalenko, Bastoni; Gyasi, Nzola.