Lazio-Siviglia: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Lazio di scena all'Olimpico contro il Siviglia nell'andata dei sedicesimi di finale dell'Europa League.

Torna l'Europa League che mette di fronte Lazio e Siviglia nel primo atto dei sedicesimi di finale: match di ritorno in programma in Spagna il 20 febbraio, a sei giorni di distanza da quello d'andata.

Biancocelesti che hanno chiuso al secondo posto nella precedente fase a gironi: nove punti in sei partite, esattamente la metà rispetto ai diciotto raccolti dall'Eintracht Francoforte. Eliminate sia Apollon Limassol che Marsiglia.

Andalusi che invece hanno vinto il loro raggruppamento: dodici punti al pari del Krasnodar che però aveva una peggiore differenza reti negli scontri diretti (vittoria per 2-1 in Russia e sconfitta per 0-3 in Spagna).

QUANDO SI GIOCA LAZIO-SIVIGLIA

Lazio-Siviglia si giocherà giovedì 14 febbraio allo stadio 'Olimpico' di Roma, fischio d'inizio fissato per le ore 18:55. L'arbitro sarà lo sloveno Slavko Vinčić.

DOVE VEDERE LAZIO-SIVIGLIA IN TV E STREAMING

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky che ha acquistato i diritti per l'Europa League fino al 2021: programmazione su Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 384 del digitale terrestre). Match a disposizione anche in streaming su Sky Go, servizio riservato ai soli abbonati che potranno scaricare l'applicazione su pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-SIVIGLIA

Nella Lazio spazio per Caicedo al posto di Immobile, non al meglio. Alle sue spalle ci sarà Correa, mentre Luis Alberto giocherà come interno di centrocampo: panchina per Cataldi, titolari Lucas, Parolo, Lulic e Marusic, Davanti a Strakosha dentro Acerbi, Luiz Felipe e Radu.

Machin non avrà a disposizione Aleix Vidal, Nolito e Arana: Ben Yedder e André Silva comporranno il tandem offensivo con l'ex Palermo Franco Vazquez nelle vesti di classico trequartista. Chiavi del centrocampo a Banega che con Mesa agirà da cerniera tra la difesa e l'attacco.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Caicedo.

SIVIGLIA (3-4-1-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Carriço; Navas, Banega, Mesa, Escudero; Vazquez; Ben Yedder, André Silva.