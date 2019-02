Lazio-Siviglia 0-1: Ben Yedder decisivo all'Olimpico

Il Siviglia vince 0-1 in casa della Lazio e ipoteca gli ottavi, i biancocelesti perdono per infortunio Luis Alberto, Parolo e Bastos.

in salita per lache perde 0-1 l'andata dei sedicesimi contro il. A decidere la gara dell'Olimpico è un goal di Ben Yedder nel primo tempo, il ritorno si giocherà mercoledì prossimo in Spagna.

Tante le assenze per Simone Inzaghi che deve fare a meno degli infortunati Milinkovic Savic e Immobile, in attacco c'è la coppia Correa-Caicedo con Luis Alberto a centrocampo. Il Siviglia risponde con l'ex Milan Andrè Silva insieme a Ben Yedder.

A fare la partita sono da subito gli ospiti che legittimano il goal del vantaggio realizzato poco dopo il ventesimo minuto da Ben Yedder su splendido assist di Sarabia.

La Lazio invece non si vede praticamente quasi mai e a cavallo dei due tempi perde prima Luis Alberto e poi Parolo, entrambi per infortunio: entrano Durmisi e Cataldi.

A inizio ripresa i biancocelesti cercano di alzare il ritmo, però già prima dell'ora di gioco sono costretti a effettuare anche il terzo cambio per sostituire l'infortunato Bastos.

La Lazio comunque spinge ancora alla ricerca del pareggio ma si espone anche al contropiede del Siviglia, che sfiora il raddoppio in un paio di occasioni. All'Olimpico finisce 0-1, la rivincita tra sei giorni in Andalusia.

I GOAL

21' BEN YEDDER 0-1

Contropiede perfetto del Siviglia con Sarabia che da sinistra crossa basso sul secondo palo dove Ben Yedder deve solo spingere in rete la palla del vantaggio.

IL TABELLINO

LAZIO-SIVIGLIA 0-1

MARCATORI: 21' Ben Yedder

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos (57' Luiz Felipe), Acerbi, Radu; Marusic, Parolo (46' Cataldi), Leiva, Luis Alberto (44' Durmisi), Lulic; Correa, Caicedo.

SIVIGLIA (3-5-2): Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gomez; Navas, Sarabia (83' Amadou), Banega, Vazquez, Escudero (75' Promes); Andrè Silva, Ben Yedder (71' Munir).

Arbitro: Vincic

Ammoniti: Radu (L), Banega (S), Correa (L) , Acerbi (L)

Espulsi: nessuno.