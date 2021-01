Lazio-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Correa torna titolare

Lazio con Correa e Immobile in attacco e l'inserimento di Akpa Akpro in mezzo al campo. Sassuolo con Defrel, Djuricic e Traore dietro a Caputo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-SASSUOLO

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Defrel, Djuricic, Traore; Caputo. All. De Zerbi

Inzaghi scioglie il dubbio Correa-Caicedo scegliendo l'argentino come partner di Immobile. In porta non c'è Strakosha e in mezzo al campo manca Luis Alberto: tocca dunque a Reina e ad Akpa Akpro. Marusic confermato a sinistra, in difesa il trio Patric-Acerbi-Radu.

col consueto 4-2-3-1 e la presenza di Caputo come centravanti, sostenuto da Defrel, Djuricic e Traore. Parte dalla panchina Boga, tornato da poco ad allenarsi. Locatelli è regolarmente in campo e fa coppia con Obiang in mezzo al campo.