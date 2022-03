Lazio-Sassuolo dove vederla? Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LAZIO-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Sassuolo

Lazio-Sassuolo Data: 2 Aprile 2022

2 Aprile 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Si riaccendono i riflettori dell'Olimpico: va in scena Lazio-Sassuolo. Nella Capitale, la formazione di Maurizio Sarri accoglie i neroverdi emiliani nel secondo anticipo del 31° turno di Serie A.

Archiviata la pausa nazionale, in cui è arrivata la seconda e amarissima esclusiva di fila dai Mondiali dell'Italia, torna il campionato. La stagione entra nel vivo, con la competizione nazionale che si appresta ad entrare nel rush finale.

La Lazio va a caccia di una reazione immediata dopo il pesante ko nel derby contro la Roma, terminato 3-0 in favore dei giallorossi, prima della sosta. Una sconfitta che ha visto gli uomini di Sarri subire il sorpasso in classifica proprio dei 'cugini' e dell'Atalanta, ora a 51 e a due lunghezze di vantaggio sui biancocelesti.

Dall'altra parte, il Sassuolo è reduce dal poker al 'Mapei Stadium' sullo Spezia. La squadra di Dionisi è in serie positiva in campionato da sei gare, con un bottino di 4 vittorie e due pareggi.

Quello tra Lazio e Sassuolo sarà il 18esimo incrocio tra tutte le competizioni: i biancocelesti sono in vantaggio con 9 vittorie, 5 i successi dei neroverdi e 3 pareggi.

All'andata furono proprio i neroverdi ad imporsi in rimonta col risultato di 2-1: dopo il vantaggio in avvio della Lazio firmato da Zaccagni, nella ripresa Berardi e Raspadori hanno ribaltato le sorti dell'incontro in sei minuti, tra il 63' e il 69'.

In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Sassuolo: da come vedere il match in tv e streaming e agli aggiornamenti sulle formazioni.

ORARIO LAZIO-SASSUOLO

Lazio-Sassuolo, gara valida per il 31esimo turno di Serie A, è in programma sabato 2 aprile 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Fischio d'inizio fissato alle ore 18:00.

DOVE VEDERE LAZIO-SASSUOLO IN TV

La gara tra Lazio e Sassuolo sarà disponibile in diretta esclusiva su DAZN. Visione possibile con una smart tv, ma non solo. Nel primo caso basta accedere all’app presente, mentre nel secondo è necessario possedere una PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), il TIMVISION BOX, l'Amazon Fire TV Stick o il Google Chromecast, da collegare al proprio apparecchio.

LAZIO-SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING

Lazio-Sassuolo sarà trasmessa in diretta su smartphone, tablet, pc e notebook. Nei primi due casi serve scaricare l’app di DAZN, mentre negli altri due basta collegarsi al sito ufficiale della piattaforma. Gli abbonati potranno rivedere la partita per intero on demand, oppure guardarne gli highilghts.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Lazio-Sassuolo su DAZN sarà affidata a Riccardo Mancini, con Dario Marcolin al commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche su GOAL sarà possibile seguire la diretta testuale di Lazio-Sassuolo, disponibile a partire dal prepartita con tutte le statistiche, le formazioni ufficiali e dunque il live della sfida, il report e il post gara dello stadio Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-SASSUOLO

Nella Lazio non ci sarà Pedro, diffidato contro la Roma e ammonito durante il derby per proteste nei confronti dell'arbitro Irrati. Nei biancocelesti può rientrare Radu, che partirà dalla panchina, mentre Milinkovic-Savic ha recuperato dopo il colpo al naso subito nel derby da Ibanez e sarà regolarmente al suo posto. Torna a disposizione Zaccagni, che dopo aver scontato il turno di squalifica riprende il posto in attacco accanto a Immobile e Felipe Anderson.

Dionisi ha il dubbio Berardi, tornato acciaccato dalla Nazionale: l'esterno potrebbe dare forfait. Traore è invece tornato a disposizione. In mezzo al campo tocca ancora a Frattesi e Maxime Lopez, con Matheus Henrique a completare il trio.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M.Lopez, Matheus Henrique; Raspadori, Scamacca, Traore. All. Dionisi