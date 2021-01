Lazio-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lazio e Sassuolo faccia a faccia nella 19esima giornata di Serie A: in questa pagina le formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

LAZIO-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 24 gennaio 2021

gennaio 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Due squadre praticamente reduci dallo stesso cammino fino a questo momento in : settimo posto per la Lazio a quota 31 punti, ottavo posto per il Sassuolo a 30 punti. Neroverdi sicuramente migliori a inizio anno, biancocelesti che hanno inserito la quarta marcia a cavallo dell'ultimo mese.

Arriva con meno riposo la Lazio, che ha affrontato e battuto il Parma giovedì sera negli ottavi di finale di Coppa . Arriva da una settimana "vuota" invece il Sassuolo. A livello di risultati però non c'è storia: la squadra di Inzaghi sta volando, quella di De Zerbi sta faticando e non poco.

Il Sassuolo ha perso otto partite di Serie A contro la Lazio (3V, 3N): solo contro (11), e (nove) i neroverdi hanno perso di più, ma in questo campionato hanno già giocato e perso contro tutte e tre le squadre.

Altre squadre

In sette sfide di Serie A tra Lazio e Sassuolo in casa dei biancocelesti, ben sei volte hanno segnato entrambe le squadre: unica eccezione uno 0-2 nel febbraio 2016 - si sono realizzati 29 goal in queste sfide, una media di 4.1 a partita.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Lazio-Sassuolo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO LAZIO-SASSUOLO

La partita tra Lazio e Sassuolo si giocherà domenica 24 gennaio, con il calcio d'inizio in programma alle ore 18. Si giocherà in uno Stadio Olimpico senza pubblico, come ormai di consueto.

Lazio-Sassuolo sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport, che possiede i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare il match sarà visibile su Sky Sport Serie A, sul canale numero 202 del satellite. Telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni e Nando Orsi.

Sarà possibile seguire Lazio-Sassuolo non soltanto in tv, ma anche in come sempre: gli abbonati a Sky potranno infatti utilizzare l'applicazione gratuita SkyGo su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Un'altra alternativa per assistere a Lazio-Sassuolo è Now TV, tramite l'acquisto di uno dei pacchetti dedicati, purché comprenda ovviamente la partita in questione.

Se invece vorrete seguire la diretta testuale di Lazio-Sassuolo, dovrete solo sintonizzarvi qui su Goal, che vi racconterà minuto per minuto le azioni salienti della partita. Inoltre, lungo tutto l'arco della giornata, troverete notizie sulla partita, probabili formazioni e tutti i commenti post-gara.

Dopo il turnover in , Simone Inzaghi torna ad affidarsi ai titolari, a partire dalla coppia offensiva formata da Immobile e probabilmente Caicedo, favorito su Correa. In difesa Patric, Acerbi e Radu. Lazzari e Marusic giostreanno sulle due fasce, mentre a centrocampo non ci sarà Luis Alberto, reduce dall'operazione all'appendicite. Al suo posto spazio ad Akpa Akpro.

Nel Sassuolo out Berardi e lo squalificato Chiriches, mentre sono in dubbio gli acciaccati Boga, Maxime Lopez e Bourabia. Non si tocca Caputo in attacco, alle sue spalle Djuricic in posizione centrale, Traoré e uno tra Haraslin o Defrel sulle due fasce. Obiang e il recuperato Locatelli a centrocampo, Toljan, Marlon, Ferrari e Kyriakopoulos in difesa.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa-Akpro, Leiva, Milinkovic-Savic, Marusic; Immobile, Caicedo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Traoré, Djuricic, Haraslin; Caputo.