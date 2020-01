Lazio-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Caprari e non Quagliarella

Le formazioni ufficiali di Lazio-Sampdoria: Inzaghi con Patric e Jony titolari, Caicedo vicino Immobile. Ranieri lascia fuori Quagliarella.

Le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Thorsby, Linetty, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Caprari. All. Ranieri.

Il programma della ventesima giornata di , viene inaugurato dal match dell'Olimpico tra la super di Inzaghi e una in salute.

Biancocelesti con Patric in difesa, Jony a sinistra al posto di Lulic squalificato e Caicedo spalla di Immobile in attacco.

Ranieri lascia in panchina Quagliarella lanciando Caprari al fianco di Gabbiadini, in mediana Thorsby a destra, Chabot-Colley coppia centrale in retroguardia.