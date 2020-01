Lazio-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Lazio sfida la Sampdoria nell'anticipo della 20ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Simone Inzaghi sfida in casa la di Claudio Ranieri nel primo anticipo della 20ª giornata di . I capitolini, che devono recuperare a inizio febbraio la gara con il , sono terzi in classifica con 42 punti, frutto di 13 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, i genovesi sotto la gestione del tecnico romano sono risaliti in 15ª posizione assieme al a quota 19, con un cammino di 5 vittorie, 4 pareggi e 10 k.o.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Sono 53 i precedenti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa dei biancocelesti, e vedono un predominio a livello statistico della formazione romana con 31 vittorie, 14 pareggi e 8 affermazioni blucerchiate. L'ultimo exploit della Sampdoria in casa della Lazio risale al 23 gennaio 2005, quando la squadra di Novellino superò 2-1 quella di Papadopulo con i goal di Kutuzov e Flachi.

Da allora nelle successive 13 sfide sono arrivate 10 vittorie biancocelesti e 3 pareggi. La Lazio arriva da 10 vittorie consecutive in campionato, e nel caso in cui dovesse battere anche la Sampdoria diventerebbe la 5ª squadra nella storia della Serie A a mettere in fila almeno 11 vittorie di fila dopo l' , la (quattro volte), il e la . La Sampdoria ha ottenuto 2 vittorie, fra cui l'ampio 5-1 di domenica scorsa contro il , una sconfitta e un pareggio nelle ultime 4 giornate.

Ciro Immobile è il bomber della Lazio e il capocannoniere della Serie A con 20 goal. L'attaccante partenopeo ha nei blucerchiati la sua vittima preferita in Serie A, avendo realizzato contro di loro 9 reti in 12 partite. L'esperto Fabio Quagliarella è invece il miglior marcatore dei genovesi con 5 centri, e nella sua carriera è andato a segno 7 volte contro i capitolini.

Il centrocampista biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic ha inoltre nella Sampdoria la squadra contro cui ha preso parte al maggior numero di marcature in Serie A, ovvero 5, con 3 goal e 2 assist. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LAZIO-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Sampdoria

Lazio-Sampdoria Data: 18 gennaio 2019

18 gennaio 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO LAZIO-SAMPDORIA

Lazio-Sampdoria si disputerà il pomeriggio di sabato 18 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Daniele Chiffi della sezione di , è previsto per le ore 15.00. Sarà il 108° confronto fra le due formazioni in Serie A.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta tv l'anticipo Lazio-Sampdoria sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 è 249 del satellite, numero 473 è 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Gentile, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire l'anticipo Lazio-Sampdoria in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma.

C'è inoltre l'opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui anche la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Simone Inzaghi recupera Correa, ma 'El Tucu' non è al meglio e partirà dalla panchina: dal 1' in attacco ci sarà Caicedo in coppia con il bomber Immobile. A centrocampo a sinistra non ci sarà lo squalificato Lulic: al suo posto spazio a Jony nell'undici titolare, con Lazzari a destra, Lucas Leiva in cabina di regia e Milinkovic-Savic e Luis Alberto come mezzali. In difesa Patric è favorito su Luiz Felipe per affiancare Acerbi e Radu nella linea a tre davanti al portiere Strakosha.

Ranieri punterà in attacco sulla coppia composta da Gabbiadini e Quagliarella. A centrocampo dovrebbero essere confermati Linetty e Jankto sulle due fasce e Thorsby e Vieira in mezzo. Nuova esclusione in vista, dunque, per lo svedese Ekdal. Nel reparto arretrato, scontata la squalifica, tornerà dal 1' Colley in coppia con Chabot al centro, mentre Bereszynski e Murru agiranno da esterni bassi. Fra i pali ci sarà Audero.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Aberto, Jony; Immobile, Caicedo

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Linetty, Thorsby, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella