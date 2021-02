Lazio-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

23esimo turno di Serie A, la Lazio ospita la Sampdoria: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LAZIO-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Sampdoria

Lazio-Sampdoria Data: 20 febbraio 2021

20 febbraio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite)

(numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e (numero 251 del satellite) Streaming: Sky Go e Now TV

Reduce dalla sconfitta contro l'Inter in quel di San Siro, la Lazio di Inzaghi ha perso la possibilità di alzare l'asticella per rispondere ai successi di Atalanta, Napoli e Roma. Desiderio di rivincita per i biancocelesti, che se la vedranno con la Sampdoria.

A differenza dei capitolini, la Sampdoria è reduce da un'importante successo che porta i blucerchiati a lottare nuovamente per l'Europa League, nonostante questa sia distante dieci lunghezze: in caso di vittoria, però, il team Inzaghi sarebbe a -4 in graduatoria.

Lo scorso dieci ottobre 2020 non c'è stata storia: nella gara d'andata, infatti, la Sampdoria ha conquistato agevolmente i tre punti vincendo per 3-0 grazie alle reti di Quagliarella, Augello e Damsgaard. Rivincite o conferme in palio nella Capitale.

In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Sampdoria: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO LAZIO-SAMPDORIA

La gara tra Lazio e Sampdoria si giocherà sabato 20 febbraio 2021 alle ore 15. Match in programma all'Olimpico di Roma, ancora una volta senza tifosi causa pandemia di coronavirus.

Sarà Sky a trasmettere il posticipo Lazio-Sampdoria in diretta tv sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Lazio-Sampdoria sarà visibile su Sky Go, dunque in diretta streaming sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando precedentemente la app per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è l'opzione Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di molti eventi sportivi, fra cui anche le gare della Serie A, a chi acquista uno dei pacchetti proposti.

darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la gara tra Lazio e Sampdoria ancheCollegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti della partita dal calcio d'inizio al fischio finale.

Inzaghi non potrà contare su Hoedt squalificato: al suo posto in difesa insieme a Patric ed Acerbi ci sarà Musacchio, con Reina tra i pali, mentre Radu è sempre in dubbio. Fares e Marusic esterni di centrocampo, in mezzo Luis Alberto con Lucas Leiva e Milinkovic-Savic. Correa più avanti di Caicedo per affiancare Immobile. Lazzari squalificato.

L'unico dubbio di Ranieri è chi posizionare in attacco al fianco di Keita: Ramirez è ancora favorito su Quagliarella. Per il resto Candreva e Jankto sulle fasce, in mezzo sono avanti Thorsby e Adrien Silva. In porta Audero, con Bereszynski, Yoshida, Colley ed Augello a comporre la retroguardia.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Musacchio, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Ramirez; Keita.