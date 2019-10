Lazio, saluti fascisti degli ultras biancocelesti per le strade di Glasgow

La ha dovuto fare i conti con alcuni episodi di razzismo già nella sfida contro il , giocata all'Olimpico, di . La UEFA si è dimostrata intollerante ed ha squalificato la Curva Nord.

Lazio fans doing Nazi salutes in Glasgow today. Absolutely no place for this in Glasgow, Scotland or anywhere. Hope the bhoys smash them on the pitch tonight. #CelticFC



pic.twitter.com/MF0Lbzb9IH