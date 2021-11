Lazio-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

LAZIO-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Salernitana

Lazio-Salernitana Data: 7 novembre 2021

7 novembre 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming : DAZN

Il tour de force della Lazio prima della sosta per le nazionali in programma a novembre si chiude con la sfida casalinga contro la Salernitana. La formazione biancoceleste ospita i campani di Colantuono nell'undicesimo turno del campionato di Serie A 2021/2022.

In campionato, la squadra di Maurizio Sarri è reduce da due risultati utili di fila. Dopo il pesante ko di Verona, i biancocelesti hanno battuto in casa la Fiorentina con una rete di Pedro e hanno pareggiato al 'Gewiss stadium' di Bergamo contro l'Atalanta.

La Salernitana ha perso all'Arechi il derby contro il Napoli capolista. I partenopei di Spalletti si sono imposti di misura grazie a una rete di Zielinski.

La Lazio occupa la sesta posizione in classifica, a una lunghezza di ritardo dalla coppia Roma-Atalanta. La Salernitana è a quota 7, al penultimo posto e a una lunghezza dal quart'ultimo posto, occupato da Genoa e Spezia.

Per trovare l'ultimo incrocio in gare ufficiali tra Lazio e Salernitana bisogna tornare alla stagione 1998/1999. Ad aggiudicarsi la sfida dell'Olimpico furono i biancocelesti con il risultato di 6-1. In totale sono 7 le gare tra i due club: 4 vittorie per i capitolini, 3 dei campani.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Lazio-Salernitana: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO LAZIO-SALERNITANA

Lazio-Salernitana è in programma domenica 7 novembre 2021 allo Stadio Olimpico di Roma. Il calcio d'inizio della sfida dell'11° turno di Serie A è fissato per le ore 18:00.

La gara dell'11° turno di Serie A tra Lazio e Salernitana sarà trasmesso in diretta da DAZN. Per seguire la sfida in programma a Roma domenica 7 novembre basterà scaricare l'app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Il confronto tra Lazio e Salernitana si potrà seguire in diretta streaming sempre grazie a DAZN. Agli abbonati basterà collegarsi al portale di riferimento se si accede tramite pc o notebook, oppure scaricando l'app dedicata su dispositivi come smartphone e tablet.

TELECRONISTI E SECONDA VOCE

La telecronaca della sfida in programma allo Stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Salernitana su DAZN è affidata Riccardo Mancini, con Dario Marcolin nel ruolo di commentatore tecnico.

Gli appassionato potranno seguire in diretta la sfida dell'11° turno di Serie A tra Lazio e Salernitana anche su Goal attraverso la consueta diretta testuale che vi terrà aggiornati su tutto ciò che accadrà all'Olimpico.

Dopo il turnover contro il Marsiglia, Maurizio Sarri rilancia la formazione tipo. Hysaj e Marusic saranno i terzini (Lazzari ha problemi muscolari), con Luiz Felipe e Acerbi a completare la retroguardia davanti a Reina. In mezzo al campo tocca ancora a Cataldi, con Milinkovic e Luis Alberto ai suoi lati. In avanti ci sono Felipe Anderson e Pedro a completare il tridente con Immobile. Ancora fuori l'infortunato Zaccagni.

Colantuono non potrà contare su Kastanos, fermato dal Giudice Sportivo, e forse su Ribery, acciaccato e in forte dubbio: nel caso l'ex Fiorentina non dovesse recuperare, spazio a Kechrida e modulo che diventerebbe un 4-4-2. Ballottaggio in avanti tra Simy e Djuric. Lassana Coulibaly ha recuperato e potrebbe partire dall'inizio.

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Jaroszynski; Kechrida, Di Tacchio, L. Coulibaly, Ranieri; Bonazzoli, Simy.