Lazio-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Lazio sfida la Roma nel derby capitolino della 26ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Lazio di Simone Inzaghi sfida la Roma di Eusebio Di Francesco nel derby capitolino della 26ª giornata di Serie A . L'Aquila è sesta in classifica con Torino e Atalanta a quota 38 punti, con un cammino di 11 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, la Lupa si trova in 5ª posizione con 44 punti, frutto di 12 successi, 8 pareggi e 5 ko.

Il bomber Ciro Immobile è il miglior marcatore dei biancocelesti con 11 goal in 23 presenze, mentre 'Il Faraone' Stephan El Shaarawy è il giocatore più prolifico fra i giallorossi con 7 reti in 17 partite giocate. La Lazio arriva alla stracittadina con 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 3 gare disputate, la Roma invece ha collezionato 3 vittorie di fila nelle ultime 3 giornate dopo il pareggio casalingo con il Milan

QUANDO SI GIOCA LAZIO-ROMA

Lazio-Roma si giocherà sabato 2 marzo 2019 alle ore 20.30 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà il 150° derby capitolino nella storia della Serie A a girone unico.

DOVE VEDERE LAZIO-ROMA IN TV E STREAMING

Il derby capitolino Lazio-Roma sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La partita sarà visibile su diversi dispositivi come smart tv compatibili, computer, tablet e smartphone, oltre che collegando il proprio televisore a un decoder Sky Q, ad una console PlayStation 4 o Xbox One.

L'evento, inoltre, resterà a disposizione di tifosi e appassionati per la visione on demand, per cui potranno prendere visione della gara integrale o dei suoi highlights comodamente quando lo vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ROMA

Simone Inzaghi recupera quasi tutti gli infortunati per il derby capitolino, da Parolo a Lulic. In difesa sono di nuovo in gruppo anche Luiz Felipe e Bastos, il secondo è più avanti e dovrebbe affiancare Acerbi e Radu nel terzetto a protezione di Strakosha. Ballottaggio Romulo-Marusic a destra, col secondo non al meglio per un ginocchio dolorante, mentre in attacco Correa è in vantaggio su Caicedo per supportare il bomber Immobile. Verso la panchina Luis Alberto, a meno che non trovi spazio da mezzala al posto di Milinkovic-Savic.

In casa giallorossa Manolas ha recuperato dal problema alla caviglia accusato contro il Frosinone e dovrebbe essere regolarmente in campo al fianco di Fazio, mentre sulla destra tornerà Florenzi. In mediana conferma per De Rossi, che sarà affiancato da Cristante e Lorenzo Pellegrini: panchina per Nzonzi. In attacco dovrebbe rivedersi dal 1' il giovane talento Zaniolo, che assieme ad El Shaarawy supporterà il centravanti Dzeko. Di nuovo fermo ai box Under, quasi pronto Schick, già recuperato invece Karsdorp.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Immobile, Correa.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Lo. Pellegrini, Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy.