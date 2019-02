Lazio-Roma, orario confermato: il derby si gioca alle 20.30, nessuno spostamento

La questura aveva chiesto di anticipare il derby Lazio-Roma, ma la prefettura ha confermato l'orario del fischio d'inizio alle 20.30.

Lazio-Roma si giocherà alle 20.30 di sabato e non subirà alcuno sposamento di orario. La decisione della prefettura della capitale è definitiva.

Come riporta l'ANSA', il Prefetto Paola Basilone questa mattina ha dato l'ok definitivo per giocare in serata il derby di Roma, dopo una riunione con il comitato provinciale per l'ordine e per la sicurezza.

La questura aveva chiesto di anticipare il match alle 15.00 o al più tardi alle 17.00. Richiesta comunque respinta: la partita si giocherà regolarmente alle 20.30, come inizialmente stabilito.

Per ora sarebbero circa mille gli uomini delle forze dell'ordine che dovrebbero essere impegnati. Sono attesi invece all'Olimpico 40mila tifosi, di cui 12mila della Roma.