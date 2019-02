Lazio-Roma: l'Osservatorio chiede lo spostamento dalle 20.30 alle 15

L'Osservatorio per le manifestazioni sportive ha chiesto alla Questura di Roma di spostare l'orario del derby di sabato dalle 20.30 alle 15.

Lazio-Roma, derby della Capitale in programma sabato prossimo alle ore 20.30, potrebbe subire un cambio d'orario. A richiederlo, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è la Questura, che si è vista recapitare a sua volta la richiesta dall'Osservatorio per le manifestazioni sportive del Ministero dell’Interno.

Il derby è considerato ad alto rischio, in primis perchè le forze dell'ordine preferirebbero controllare l'entrata e l'uscita dei tifosi alla luce del sole ed in secondo luogo per la possibilità che all'interno della tifoseria laziale ci possano essere delle infiltrazioni di frange violente come quelle del Real Madrid, Levski Sofia e Wisla Cracovia.

L'articolo prosegue qui sotto

Come se non bastasse a preoccupare l'Osservatorio sono gli incidenti verificatisi in Europa League contro Eintracht Francoforte e Siviglia ed in Champions nell'andata degli ottavi di finale della Roma contro il Porto.

Una decisione definitiva verrà presa nella giornata odierna: ad influenzare la decisione verso una conferma dell'orario la circostanza che gli ultimi due derby si sono disputati alle 20.45 senza problemi ed esigenze di ordine televisivo.

Il match infatti è un'esclusiva DAZN, che ha acquistato l'evento e che vedrebbe perderlo di appeal ad un altro orario diverso da quello serale.