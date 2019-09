Lazio-Roma, le pagelle: Luis Alberto illumina, Zaniolo punge

Nella Lazio Luis Alberto su tutti, buona anche la prova di uno scatenato Correa. Nella Roma delude Mancini, Zaniolo invece è bravo e sfortunato.

CORREA 6,5: Quando parte è uno spettacolo. Velocissimo è una costante spina nel fianco per la retroguardia giallorossa. Fermato in un’occasione dal palo, semina il panico nell’area della , ma non sempre è lucido al momento dell’ultima scelta.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

ZANIOLO 6,5: Coglie due legni nel primo tempo e di fatto è lui il giocatore della Roma più pericoloso in assoluto. Abile nel far ripartire l’azione, a volte sembra far mancare il suo apporto in fase di contenimento. Derby comunque di alto livello il suo, non può far altro che migliorare ancora.

LAZZARI 6,5: Cresce con il passare dei minuti e nel finale diventa l’uomo in più di una che fino al 94’ cerca il goal che sarebbe valso la vittoria. Dalle sue parti c’è Kolarov, ma lo affronta senza timori reverenziali.

MANCINI 5: Evidentemente manca ancora l’intesa con i compagni di reparto, di fatto comunque va spesso in affanno nel corso dei 90’. Arranca quando viene puntato, non riesce a regalare sicurezza al comparto difensivo.

LUIS ALBERTO 7: Quando la palla arriva dalle sue parti si ha sempre la sensazione che possa accadere qualcosa da un momento all’altro. Elegante e abile nel fraseggio, il goal che vale il pari è il giusto riconoscimento per quanto fatto.

L'articolo prosegue qui sotto

UNDER 5: Non parte mai e di conseguenza non punge mai. Meno elettrico del solito era anche partito discretamente, ma si è spento ben presto.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6; Luiz Felipe 5 (40’ Bastos 6), Acerbi 6,5, Radu 6; Lazzari 6,5, Lucas Leiva 6, Milinkovic-Savic 5,5 (71’ Parolo 6), Luis Alberto 7, Lulic 6 (78’ Jony 5,5); Correa 6,5; Immobile 6,5. All.: Inzaghi

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Florenzi 6 (88’ Diawara s.v.), Fazio 5,5, Mancini 5, Kolarov 6; Pellegrini Lo. 6, Cristante 6; Under 5 (67’ Pastore 5,5), Zaniolo 6,5 (79’ Santon s.v.), Kluivert 5,5; Dzeko 6. All.: Fonseca