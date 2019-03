Lazio-Roma, le pagelle: Caicedo letale, Juan Jesus fa rimpiangere Manolas

Caicedo segna la rete che sblocca Lazio-Roma, ancora decisivo. Correa inventa, Milinkovic-Savic imbattibile di testa. Fazio e Juan Jesus malissimo.

PAGELLE LAZIO

STRAKOSHA 7: Attento su Dzeko ed El Shaarawy, l'intervento sulla sventola di Florenzi è da applausi.

BASTOS 6,5: Al netto di qualche piccola imprecisione, riesce a rendere quasi nullo El Shaarawy.

ACERBI 6,5: Serviva uno con il suo fisico da combattente per limitare Dzeko. Missione decisamente compiuta.

RADU 5,5: L'anello debole della difesa biancoceleste. L'estro di Zaniolo gli crea più di un problema.

MARUSIC 6: Inizia macinando chilometri sulla fascia, compito svolto con meno intensità nella ripresa.

MILINKOVIC-SAVIC 6,5: Di testa le prende tutte lui. La sponda per Cataldi suggella un'ottima prestazione.

LEIVA 6,5: Utilissimo in fase difensiva, dove il suo apporto permette alla Lazio di soffrire in minima parte.

LUIS ALBERTO 6: Gioca qualche metro più indietro rispetto al solito, manca l'ultima giocata. (70' PAROLO 6: Inzaghi lo inserisce per blindare la vittoria).

LULIC 6,5: Florenzi se lo perde in più di una circostanza, a tratti imprendibile con la sua falcata.

CORREA 7: Mette lo zampino nelle prime due reti, assist a Caicedo e rigore procurato. L'Olimpico gli riserva un tributo meritato. (78' CATALDI 7: Non era facile entrare e lasciare il segno nel derby. Lui ci riesce benissimo, togliendosi la soddisfazione più bella della sua carriera).

CAICEDO 7: Dopo i goal decisivi con Empoli e Frosinone ecco quest'altro, pesantissimo. (64' IMMOBILE 7: Parte dalla panchina non essendo al meglio, scrive il suo nome sul tabellino dei marcatori con un rigore che piega le mani ad Olsen).

PAGELLE ROMA

OLSEN 5,5: Sfiora la parata sul rigore di Immobile, la botta di Cataldi lo trova leggermente impreparato.

FLORENZI 5: Lulic va via che è una bellezza, zero contromisure in una delle sue stracittadine più brutte di sempre.

FAZIO 4,5: Tocca ingenuamente Correa decretando penalty e fine delle speranze per la Roma.

JUAN JESUS 4,5: Fa rimpiangere enormemente Manolas. Caicedo lo irride facilmente, spesso in ritardo nelle chiusure.

KOLAROV 5: L'espulsione rocambolesca dei minuti conclusivi è lo specchio di una serata storta.

CRISTANTE 5: Ha l'arma del tiro da fuori nelle sue corde, ma stasera resta a secco senza creare prospettive di pericolosità.

DE ROSSI 6: Lotta finché il fisico gli permette di rimanere in campo. (66' PASTORE 5: Torna in campionato dopo oltre due mesi. Sbaglia da due passi ostacolandosi con Pellegrini).

PELLEGRINI 6: L'impegno e il carattere ci sono sempre, tutto inutile.

ZANIOLO 6,5: Il migliore della Roma, dimostra di non soffire la pressione del primo derby. Una botta al fianco lo mette ko. (61' PEROTTI 6: I suoi cross danno quantomeno imprevedibilità ad una fase offensiva in affanno).

DZEKO 5,5: Può fare poco con una difesa attenta e uno scarso apporto da parte dei compagni di squadra.

EL SHAARAWY 5,5: Si vede pochissimo, tranne per una conclusione dalla distanza che testa i riflessi di Strakosha. (82' SCHICK sv)