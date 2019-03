Lazio-Roma, in palio l'Europa e la Capitale: biancocelesti all'ultimo treno

Non sarà solo un semplice Derby di Roma, ma anche un crocevia verso la Champions League: perdendo, Inzaghi, sarebbe tagliato probabilmente fuori.

La 26esima giornata di Serie A è cominciata con la sorpresa della caduta dell'Inter a Cagliari. Proseguirà, parlando della zona relativa all'Europa che conta, con la partita tra Milan e Sassuolo, fino a culminare stasera con il Derby tra Lazio e Roma.

Stasera, dopo queste due partite, la corsa per la Champions League avrà un quadro più chiaro. Ad esempio, la Lazio sa bene che questo è l'ultimo treno: 38 punti in classifica e sesto posto, con Roma e Milan rispettivamente a 44 e 45 punti. Al momento quindi la quota Champions League dista sette punti, ma con una vittoria nel Derby cambierebbe tutto.

Lo stesso discorso vale anche in caso di sconfitta, ovviamente. Soprattutto se oltre la Roma dovesse vincere pure il Milan contro il Sassuolo; a quel punto la squadra di Simone Inzaghi dovrà concentrarsi realisticamente solo sull'Europa League, anche perché gli avversari non mancano, Atalanta e Torino su tutti.

La Roma invece è attesa non solo dal Derby di stasera, ma anche dalla sfida contro il Porto di mercoledì: due partite che saranno decisive per il futuro giallorosso e, probabilmente, anche per quello personale di Eusebio Di Francesco. Potrebbe svoltare la stagione, in un senso o nell'altro.

Rispetto alla gara d'andata, comunque vinta per 3-1 nella giornata del colpo di tacco di Pellegrini, Di Francesco potrà disporre di una certezza in più, che risponde al nome di Nicolò Zaniolo.

Sarà il suo primo Derby della Capitale e, a soli 19 anni, avrà anche tutti i riflettori dell'Olimpico addosso. Sull'altra sponda del Tevere, invece, c'è apprensione per le condizioni di Ciro Immobile: è convocato ma non è al meglio, Inzaghi dovrà capire se schierarlo dal primo minuto. Queste le probabili formazioni del Derby:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Correa.

ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Lo. Pellegrini, Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy.