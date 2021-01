Lazio-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lazio e Roma si affrontano nel Derby della Capitale per la 18ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, le formazioni a dove vederla in tv e streaming.

LAZIO-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 15 gennaio 2021

15 gennaio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Scocca l'ora del Derby nella Capitale: Lazio e Roma si affrontano nell'anticipo della diciottesima giornata di . Una gara come sempre molto sentita che potrà dire molto sul campionato delle due squadre.

La Lazio, reduce da due vittorie consecutive contro e , in caso di successo rilancerebbe le sue ambizioni portandosi a -3 dalla Roma.

I giallorossi, dopo il pareggio contro l' , cercano la prima vittoria in un big-match per non perdere terreno dalle due milanesi ed allungare sui biancocelesti.

Nella scorsa stagione il Derby della Capitale è terminato sul risultato di 1-1 sia all'andata che al ritorno.

In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO LAZIO-ROMA

Lazio-Roma si disputerà la sera di venerdì 15 gennaio 2021 sul palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 20.45.

Sarà Sky a trasmettere in diretta televisiva l'anticipo della 18ª giornata di Serie A, Lazio-Roma, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Il derby Lazio-Roma potrà essere visto dagli utenti Sky anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS, sia su pc e notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A a chi acquista uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

consentirà ai suoi lettori di seguire la sfidaanchesul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Simone Inzaghi deve fare a meno di Strakosha, Fares e Correa. In porta quindi toccherà ancora a Reina, davanti a lui Acerbi guiderà la difesa completata da Luiz Felipe e Radu. Lazzari e Marusic saranno i due esterni. Lucas Leiva in cabina di regia, Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali. In attacco sarà Caicedo ad affiancare Immobile, Muriqi parte dalla panchina.

Fonseca non dovrebbe recuperare Pedro, confermati quindi Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Out anche Mirante: Pau Lopez difenderà i pali giallorossi. In difesa Ibanez, Smalling e Mancini. Karsdorp e Spinazzola esterni, a centrocampo Villar viene ancora preferito a Cristante per fare coppia con Veretout. Borja Mayoral e Carles Perez sono le armi da sfruttare a partita in corso.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

​ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.