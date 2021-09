Lazio-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Settimo turno, è arrivato il momento del Derby capitolino. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

La prima stracittadina capitolina dell'anno. E' arrivato il momento del Derby tra Lazio e Roma, la gara più attesa dai tifosi di entrambe le fazioni. Umore diverso per le due squadre, con i biancocelesti frenati nell'ultimo periodo e giallorossi sulle ali dell'entusiasmo.

La Lazio ha infatti ottenuto appena due punti nelle ultime quattro gare ufficiali, con sconfitte rimediate contro Milan e Galatasaray e pareggi deludenti contro Cagliari e Torino. La Roma di Mourinho ha invece praticamente vinto sempre, escludendo la gara contro il Verona, persa a sorpresa.

Dodici dunque i punti in classifica della Roma di Mourinho, a soli tre dalla vetta, mentre la Lazio è a otto in seguito alle mancate vittorie dell'ultimo periodo: per entrambe un match fondamentale, per avvicinarsi in graduatoria o scappare ulteriormente.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Lazio-Roma : dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO LAZIO-ROMA

Lazio-Roma, Derby della Capitale, si giocherà domenica 26 settembre 2021 alle ore 18: appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma, con capienza nuovamente limitata al 50%.

La sfida tra Lazio e Roma verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Per seguire la sfida dell'Olimpico basterà scaricare l'app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Lazio-Roma, Derby capitolino, si potrà seguire in diretta streaming esclusiva sempre grazie a DAZN. Agli abbonati basterà collegarsi al portale di riferimento se si accede tramite pc o notebook, oppure scaricando l'app dedicata su dispositivi come smartphone e tablet.

Il Derby Lazio-Roma si potrà vivere anche in diretta su Goal attraverso la consueta diretta testuale che vi terrà aggiornati su tutto ciò che accadrà all'Olimpico.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista del Derby sarà Pierluigi Pardo: al suo fianco per il commento tecnico su DAZN spazio per Massimo Ambrosini.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.