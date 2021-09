La Lazio supera la Roma nel derby, Sarri: “Che adrenalina, abbiamo ancora potenziale da esprimere”

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, commenta la vittoria ottenuta contro la Roma: “A livello di emotività metto questa gara ai primi posti”.

La Lazio non poteva scegliere modo migliore per tornare alla vittoria in campionato. Dopo due pareggi consecutivi infatti, si è regalata un successo per 3-2 nel derby contro la Roma.

Maurizio Sarri, commentando la sfida ai microfoni di DAZN, è partito dalla fine e cioè dall’esultanza sotto la curva con Olimpia.

“Era lì per caso, poi a Formello dorme dietro la mia stanza e ogni tanto la sento”.

Felipe Anderson ha sfornato nel derby una prestazione sontuosa.

“Lui deve dare continuità a questo tipo di prestazioni, perché sono quelle di un giocatore con le sue qualità e le sue caratteristiche. A me a tratti viene il dubbio che lui non si renda nemmeno conto della sua forza. Spesso gioca in maniera timida, ma lui è il giocatore visto questa sera. E’ leggero nella corsa, ha coordinazione ed è difficile accettare partite di medio livello da uno come lui”.

Contro la Roma si è visto un Milinkovic-Savic giocare qualche metro più avanti.

“Ne ho parlato in questi giorni con i ragazzi, perché pensavo che fossero troppo bloccati a pensare. Ormai certi movimenti difensivi sono assodati e quando abbiamo la palla non si può pensare solo a fare attenzione. Spiace aver fatto una bella prestazione difensiva e aver preso due goal da palla ferma. Ieri abbiamo provato questa soluzione che loro hanno con i grandi saltatori sul primo palo, però non era semplice. Veretout ha messo due o tre angoli stupendi e siamo andati in difficoltà”.

Il tecnico biancoceleste ha parlato della libertà concessa ai suoi giocatori in campo e dei progressi che la sua Lazio sta facendo.

“Non esageriamo con la libertà, si deve sempre restare nell’ambito di un contesto. Ci sono delle zone di campo nel quale bisogna sentirsi liberi di esprimersi. A che punto siamo? Questa non è la PlayStation, è calcio vero. La nostra è una squadra che questa sera in diverse occasioni è uscita da dietro come piace a me, ma non si può creare un clone di altre squadre. Abbiamo tante qualità e proviamo a sfruttarle al meglio. Abbiamo ancora potenziale da esprimere”.

Per Sarri si è trattato del primo ‘Derby della Capitale’.

“In Premier partite come queste vengono fuori abbastanza spesso. A livello di emotività metto questa partita ai primissimi posti. Non credevo che giocare un derby desse questo tipo di adrenalina, oltre che la tensione pre-partita e questa soddisfazione per la vittoria”.

Secondo il tecnico della Lazio, la Serie A è ancora lontana dai livelli della Premier League.