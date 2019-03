Lazio-Roma, ancora il derby di Kolarov: il serbo al centro dei pensieri delle due tifoserie

Kolarov nel mirino di parte della tifoseria romanista e, ovviamente, di tutta quella biancoceleste che non gli ha perdonato il passaggio ai “cugini”.

È di nuovo la sua partita. Aleksandar Kolarov, dopo il goal realizzato nel derby d’andata, si ritrova a sfidare nuovamente la Lazio, la squadra che per prima lo portò in Italia, in un momento parecchio delicato della stagione.

Il derby si sa, specialmente a Roma, fa storia a sè. Per di più, stavolta, avrà una valenza importantissima in chiave classifica. E non solo. Arriva anche a pochi giorni dal match di Champions League che vedrà la squadra di Di Francesco impegnata sul campo del Porto per provare a difendere il 2-1 dell’Olimpico.

Insomma, definirlo lo snodo cruciale per la stagione dei giallorossi appare tutt’altro che eccessivo.

Kolarov, dal canto suo, sta vivendo una fase di stagione particolare. Buon rendimento, tantissimi goal, la responsabilità di presentarsi sul dischetto con regolarità… ma anche tanti fischi. Il popolo romanista, che sin dal momento del suo arrivo nella Capitale lo aveva accolto con scetticismo proprio per i suoi trascorsi laziali, sembrava aver messo tutto da parte dopo le ottime prestazioni e, soprattutto, dopo il goal messo a segno nel derby d’andata.

Poi, qualche dichiarazione del serbo non è piaciuta a una parte della tifoseria, che non ha fatto a meno di farlo notare. Da lì, il botta e risposta a distanza, con tanto di striscione censurabile apparso in Curva Sud nei primi minuti di Roma-Porto. Ma Kolarov, e questa non è una sorpresa, non si è scomposto, ha continuato ad inanellare prestazioni soddisfacenti e goal pesanti, in attesa che i tifosi mettano nuovamente da parte tutto il resto.

Inevitabile che, alla vigilia di un derby, torni d’attualità la famosa frase che Kolarov pronunciò ormai 9 anni fa ma che non è stata ancora dimenticata da molti supporters giallorossi. Infatti, dopo il celebre Lazio-Inter 0-2, quello dello striscione “Oh nooo” che di fatto agevolò la corsa allo Scudetto dell’Inter proprio ai danni della Roma, Kolarov aveva parlato così:

"Sono ancora sconcertato per quanto accaduto. Nella mia carriera non avevo mai assistito a nulla di simile. Invece di essere dalla nostra parte, la stragrande maggioranza gli spettatori ci schernivano e ci urlavano di non giocare la partita. I fischi e i mugugni hanno accolto qualsiasi parata del nostro portiere. Venivano applaudite tutte le iniziative e le azioni degli avversari. I goal dell'Inter sono stati celebrati con un'incredibile esultanza. Non so se definire tutto ciò "odio verso la Roma". Questo atteggiamento però è andato oltre la rivalità sportiva, oltre il buon senso e l'intelligenza. Non è più una passione, ma una malattia. Semplicemente non riesco a capire come qualcuno preferisca danneggiare gli altri piuttosto che assistere ad un successo della propria squadra".

Parole forti quelle del giocatore che, non a caso, al termine della stagione lasciò la Lazio per trasferirsi al Manchester City.

In quell'occasione, però, parlando in patria, Kolarov lanciò soprattutto una frecciata alla Roma:

"Gara irregolare? Sarebbe ridicolo e senza senso sollevare una simile questione. Tutti hanno visto quanto ci siamo impegnati durante tutta la prima frazione di gioco. Dopo il vantaggio nerazzurro abbiamo ceduto, poi l'atmosfera sugli spalti ha fatto il resto. Immaginate come si possa giocare ascoltando il coro "se vincete, ve menamo'. L'atmosfera era strana ma la gara è stata assolutamente limpida. Non è colpa nostra se loro hanno perso la sfida contro la Sampdoria".

Insomma, Kolarov scenderà in campo nella poco invidiabile situazione di ritrovarsi nel mirino dei fischi di entrambe le tifoserie. Ma il serbo, difeso apertamente da capitan De Rossi alla vigilia della sfida casalinga contro il Porto, è abituato a far parlare in campo. E anche se stavolta, probabilmente, sarà un po’ più complicato, proverà come sempre ad isolarsi e a concentrarsi unicamente su ciò che accadrà sul terreno di gioco.