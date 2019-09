Lazio-Roma 1-1: Luis Alberto risponde a Kolarov, Derby senza vincitori

Si è chiuso sull’1-1 il Derby della Capitale che ha visto protagoniste Lazio e Roma. Di Kolarov su rigore e Luis Alberto i goal dell’Olimpico.

Si chiude senza vincitori e senza vinti il Derby della Capitale . E’ infatti finita 1-1 la sfida che ha visto protagoniste la di Simone Inzaghi e la di Paulo Fonseca.

Chi si aspettava una sfida spettacolare tra due squadre generalmente votate all’attacco non è di certo rimasto deluso. Quella dell’Olimpico è stata una partita che ha regalato emozioni fin dalle primissime battute e che si sarebbe potuta chiudere con qualsiasi risultato. Pronti-via sono i biancocelesti a sfiorare subito il vantaggio al 3’ con Lucas Leiva, la conclusione del centrocampista brasiliano va però ad infrangersi contro al palo. Due minuti dopo la risposta giallorossa è affidata a Zaniolo, questa volta il legno aiuta Stakosha.

La partita prosegue con numerosi ribaltamenti di fronte e, anche se la Lazio dà in alcuni tratti la sensazione di far girare palla con maggiore tranquillità, è la Roma a passare in vantaggio al 17’. Ingenuo fallo di mano di Milinkovic-Savic che in area tocca un pallone calciato da Dzeko, Guida non ha dubbi nell’assegnare il calcio di rigore: sul dischetto si presenta Kolarov che con un gran sinistro spiazza il portiere avversario.

La risposta degli uomini di Inzaghi è rabbiosa ma tra il 24’ ed il 25’ i pali fermano prima Immobile (conclusione potentissima dal centro dell’area e pallone contro l’incrocio) e poi Correa. Al 27’ la Roma sfiora il raddoppio, ma a strozzare in gola a Zaniolo l’urlo per il goal è l’ennesimo palo del match, il quinto in assoluto. Dopo la mezz’ora le squadre rifiatano e i ritmi si abbassano un po’. La Lazio continua a spingere, i giallorossi però reggono senza particolari affanni. Si va negli spogliatoi con i ragazzi di Fonseca avanti per 1-0 in fatto di goal ed i biancocelesti avanti nel conteggio dei legni (3-2).

Nella ripresa la partita non cambia, i ritmi restano altissimi e, dopo una buona partenza di marca giallorossa, è la Lazio con il passare dei minuti a prendere il mano il pallino del gioco. I biancocelesti guadagnano metri sul campo costringendo la Roma a soffrire alle corde e, al 59’, è Luis Alberto a trovare la rete che vale l’1-1 approfittando al meglio di un bell’assist di Immobile.

La sfida resta bella e le due squadre continuano a sfidarsi a viso aperto e a quattro minuti dal termine, è la Lazio a sfiorare il raddoppio, ma tra Parolo ed il 2-1 ci si mezze di mezzo la traversa. L’ultima emozione di un Derby incredibile arriva al 91’ quando Lazzari di testa supera Pau Lopez per il vantaggio decisivo. L’esterno della Lazio supera il portiere della Roma gonfiando la rete, Guida però annulla tutto per una posizione di fuorigioco dell’autore dell’assist, ovvero Jony.

21 - Ci sono state 21 conclusioni nei primi 45 minuti di #LazioRoma, record in un primo tempo di un derby di Roma di da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05). Missili. — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 1, 2019

TABELLINO

LAZIO-ROMA 1-1

Marcatori: 17’ rig. Kolarov (R), 59’ Luis Alberto (L)

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6; Luiz Felipe 5 (40’ Bastos 6), Acerbi 6,5, Radu 6; Lazzari 6,5, Lucas Leiva 6, Milinkovic-Savic 5,5 (71’ Parolo 6), Luis Alberto 7, Lulic 6 (78’ Jony 5,5); Correa 6,5; Immobile 6,5. All.: Inzaghi

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Florenzi 6 (88’ Diawara s.v.), Fazio 5,5, Mancini 5, Kolarov 6; Pellegrini Lo. 6, Cristante 6; Under 5 (67’ Pastore 5,5), Zaniolo 6,5 (79’ Santon s.v.), Kluivert 5,5; Dzeko 6. All.: Fonseca

Arbitro: Guida

Ammoniti: Luiz Felipe (L), Zaniolo (R), Immobile (L), Radu (L), Florenzi (R), Acerbi (L), Santon (R)

Espulsi: nessuno